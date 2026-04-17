Ratusan Petugas Haji Gelombang Pertama Berangkat ke Madinah Hari Ini

JAKARTA — Setidaknya 460 petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi diberangkatkan ke Madinah, Jumat (17/4/2026). Keberangkatan ini menjadi gelombang perdana petugas haji untuk musim haji tahun 1447 Hijriah atau 2026.

Wakil Menteri Haji (Wamenhaj) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan para petugas tersebut dilepas dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, dan dijadwalkan terbang ke Madinah, Arab Saudi pada sore hari.

"Hari ini saya melepas petugas PPIH Arab Saudi yang pertama. Mereka akan berangkat penerbangan jam 16.00 nanti. Jadi hari ini mereka akan diterbangkan ke Madinah," ujar Dahnil usai pelepasan PPIH di Asrama Haji Pondok Gede.

Dahnil merinci, total petugas yang berangkat pada hari ini mencapai sekitar 460 orang. Mereka terdiri dari petugas perlindungan jemaah (Linjam) serta petugas lainnya.

Ia menambahkan, keberangkatan ini merupakan gelombang pertama. Dalam beberapa hari ke depan, petugas lain akan diberangkatkan secara bertahap. Sebelumnya, tim advance juga telah lebih dulu berangkat pada 13 April 2026.

Ia menjelaskan, ratusan petugas yang diberangkatkan ini akan menjalankan tugas lebih lama dibandingkan petugas lainnya, yakni sekitar 70 hari di Arab Saudi.

"Mereka adalah para petugas yang akan bertugas lebih lama dibandingkan dengan petugas yang lainnya. Rata-rata akan bertugas selama 70 hari di Arab Saudi," katanya.