Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HAJI & UMROH

Ratusan Petugas Haji Gelombang Pertama Berangkat ke Madinah Hari Ini

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |18:09 WIB
Petugas Penyelenggara Ibadah Haji mulai diberangkatkan ke Madinah hari ini.
A
A
A

JAKARTA — Setidaknya 460 petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi diberangkatkan ke Madinah, Jumat (17/4/2026). Keberangkatan ini menjadi gelombang perdana petugas haji untuk musim haji tahun 1447 Hijriah atau 2026.

Wakil Menteri Haji (Wamenhaj) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan para petugas tersebut dilepas dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, dan dijadwalkan terbang ke Madinah, Arab Saudi pada sore hari.

"Hari ini saya melepas petugas PPIH Arab Saudi yang pertama. Mereka akan berangkat penerbangan jam 16.00 nanti. Jadi hari ini mereka akan diterbangkan ke Madinah," ujar Dahnil usai pelepasan PPIH di Asrama Haji Pondok Gede.

Dahnil merinci, total petugas yang berangkat pada hari ini mencapai sekitar 460 orang. Mereka terdiri dari petugas perlindungan jemaah (Linjam) serta petugas lainnya.

Ia menambahkan, keberangkatan ini merupakan gelombang pertama. Dalam beberapa hari ke depan, petugas lain akan diberangkatkan secara bertahap. Sebelumnya, tim advance juga telah lebih dulu berangkat pada 13 April 2026.

Ia menjelaskan, ratusan petugas yang diberangkatkan ini akan menjalankan tugas lebih lama dibandingkan petugas lainnya, yakni sekitar 70 hari di Arab Saudi.

"Mereka adalah para petugas yang akan bertugas lebih lama dibandingkan dengan petugas yang lainnya. Rata-rata akan bertugas selama 70 hari di Arab Saudi," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement