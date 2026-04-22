Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HAJI & UMROH

Menhaj Lepas Kloter Pertama Jemaah Haji 2026: Semoga Lancar dan Mabrur

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |11:17 WIB
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf melepas keberangkatan kloter pertama jemaah haji Indonesia tahun 1447 H/2026.
A
A
A

JAKARTA - Kloter pertama jemaah haji Indonesia tahun 1447 H/2026 resmi diberangkatkan ke Tanah Suci pada Selasa, (21/4/2026) malam. Pemberangkatan Kloter JKG-01 berisi 391 jemaah haji asal Jakarta Timur itu dihadiri langsung oleh Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, menandai dimulainya operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.

“Hari ini kita menyaksikan bahwa kloter pertama jemaah haji Indonesia telah memasuki asrama dan siap diberangkatkan. Ini menjadi awal dari rangkaian panjang pelayanan haji tahun ini yang harus kita jaga bersama kualitasnya,” kata Menhaj saat melepas keberangkatan para jemaah.

Menhaj memastikan bahwa seluruh jemaah haji yang diberangkatkan telah memenuhi persyaratan administrasi. Persyaratan ini terutama terkait dengan visa haji guna memastikan jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar.

“Kami tegaskan, hanya jemaah yang memiliki visa haji yang akan diberangkatkan. Ini penting untuk menghindari penolakan di Arab Saudi dan memastikan jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan baik,” tegasnya.

Dia juga mengatakan bahwa seluruh unsur terkait, mulai dari Kementerian Haji dan Umrah, Imigrasi, Kepolisian, hingga Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), telah melakukan koordinasi intensif guna memastikan kelancaran proses pemberangkatan serta mengantisipasi berbagai potensi kendala di lapangan.

“Harapan kita tentu keberangkatan berjalan lancar, jemaah sehat, dan dapat beribadah dengan khusyuk. Semoga seluruh jemaah kembali ke tanah air dengan predikat haji mabrur,” tambahnya.

(Rahman Asmardika)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement