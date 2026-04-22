Macam-Macam Sujud dalam Islam Lengkap dengan Tata Caranya

JAKARTA - Dalam ajaran Islam, sujud bukan sekadar gerakan fisik, melainkan bentuk penghambaan tertinggi seorang hamba kepada Sang Pencipta. Sujud melambangkan kerendahan hati kita, menempatkan kepala sejajar dengan tanah.

Selain sujud yang dilakukan sebagai rukun sholat, ada beberapa jenis sujud lain yang disyariatkan dalam Islam untuk dilakukan dalam kondisi tertentu. Berikut adalah macam-macam sujud beserta tata caranya, sebagaimana dirangkum dari sumber Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah.

1. Sujud Sahwi

Sujud sahwi dilakukan ketika seseorang ragu atau lupa terkait jumlah rakaat atau meninggalkan salah satu sunnah ab'adh dalam sholat. Sujud ini dilakukan sebanyak dua kali sebelum atau sesudah salam.

Tata Cara:

Sama seperti sujud biasa, namun dilakukan dua kali di akhir sholat.

Bacaan Sujud Sahwi:

سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنَامُ وَلَا يَسْهُو

Subhana man la yanamu wa la yashu.

Artinya: "Maha Suci Dzat yang tidak tidur dan tidak lupa."

2. Sujud Tilawah

Sujud tilawah dilakukan ketika seseorang membaca atau mendengar ayat-ayat Sajdah dalam Al-Qur'an. Terdapat 15 titik ayat Sajdah yang ditandai dengan simbol kubah atau kata sajdah. Sujud ini bisa dilakukan di dalam maupun di luar sholat.

Tata Cara:

Cukup satu kali sujud dengan diawali takbir tanpa perlu melakukan salam (jika di luar sholat, sebagian ulama mensyaratkan berwudhu dan menghadap kiblat).

Bacaan Sujud Tilawah:

سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam’ahu wa basharahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin.

Artinya: "Aku bersujud kepada Dzat yang telah menciptakanku, membentuk rupaku, dan yang telah memberi pendengaran serta penglihatan dengan daya dan kekuatan-Nya. Maha Berkah Allah, sebaik-baik Pencipta."