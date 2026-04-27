HOME MUSLIM HAJI & UMROH

Kemenhaj Catat 30 Ribu Lebih Jemaah Tiba di Saudi, 6 Ribu di Antaranya Lansia

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |07:50 WIB
Jamaah Haji Indonesia (foto: Okezone)
JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mencatat sebanyak 30.611 jemaah dari 78 kelompok terbang (kloter) telah tiba di Arab Saudi. Data tersebut merupakan hasil pendataan per Minggu (26/4/2026) pukul 18.00 waktu Arab Saudi (WAS).

Kepala Daerah Kerja (Daker) Bandara, Abdul Basir, menyampaikan bahwa dari total tersebut terdapat 6.172 jemaah lanjut usia (lansia). Ia menegaskan, jemaah lansia menjadi perhatian khusus dalam pelayanan haji tahun ini.

“Sampai hari ini, 30.611 jemaah telah tiba di Tanah Suci melalui 78 kloter. Dari jumlah itu, 6.172 di antaranya merupakan jemaah lansia. Angka ini menjadi perhatian kami, karena pelayanan di bandara harus benar-benar responsif terhadap kondisi jemaah yang baru menempuh perjalanan panjang,” ujar Abdul, Senin (27/4/2026).

Ia menjelaskan, Daker Bandara terus memperkuat layanan ramah lansia dengan menyiapkan berbagai fasilitas tambahan di titik-titik kedatangan. Fasilitas tersebut meliputi popok (pampers) untuk lansia, mobil golf, payung, serta kursi roda.

“Ini bagian dari ikhtiar kami agar jemaah, terutama lansia dan pengguna kursi roda, tetap terlindungi dan mendapatkan perhatian lebih sejak tiba di bandara,” katanya.

Abdul juga menekankan pentingnya kecepatan dan kepekaan petugas di lapangan dalam melayani jemaah dengan beragam kondisi fisik.

“Petugas kami diminta bekerja cepat dan peka. Ada jemaah yang mampu berjalan mandiri, ada yang perlu dituntun, dan ada yang harus segera dibantu dengan kursi roda. Semua harus dilayani dengan pendekatan yang sabar dan penuh empati,” tambahnya.

 

