Kelelahan, 20 Jamaah Haji Dirawat di RS Arab Saudi

JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mencatat, ada sebanyak 20 jamaah haji dirawat inap di Rumah Sakit (RS) Arab Saudi.

"Data Pusat Kesehatan Haji kami yang kami terima, saat ini di Madinah memang ada sekitar 22 jamaah Indonesia yang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Kemudian 4 dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi. Total saat ini yang dirawat di rumah sakit Arab Saudi sebanyak 20 jemaah haji Indonesia," ujar Juru Bicara Kemenhaj, Maria Assegaff saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Minggu (26/4/2026).

Maria menjelaskan, mayoritas jamaah yang dirawat mengidap penyakit tekanan darah tinggi hingga diabetes melitus. Ia mengatakan, penyakit itu muncul dipicu faktor kelelahan.

"Mayoritas dari mereka itu biasanya mengalami tekanan darah tinggi sih paling banyak. Yang kemudian yang diderita termasuk juga ada diabetes melitus juga. Tapi memang sebagian besar dari para jamaah kita memang pemicunya adalah kelelahan," ucap Maria.

Meski begitu, ia mengimbau para jamaah untuk menjaga kesehatan dan stamina selama berada di Tanah Suci, khususnya di Madinah. Apalagi, kata dia, suhu di Madinah mencapai 37 derajat Celsius.

"Jadi memang kami mengimbau kepada para jamaah saat ini yang sudah berada di Madinah gitu ya. Kalau kita cek hari ini, suhunya itu sekitar 28 hingga 37 derajat Celcius tuh. Cukup terik nanti di siang harinya," kata Maria.

Ia menyarankan para jamaah untuk sering minum air putih dan vitamin. Ia juga menyarankan jamaah untuk tak sering melaksanakan sholat di masjid pada siang hari.