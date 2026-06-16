Kemenhaj: 245 Kloter, 95.178 Jemaah Haji Telah Diberangkatkan ke Tanah Air

Pemulangan jemaah haji Indonesia masih terus dilakukan dengan lancar dan terkendali.

JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menyampaikan bahwa 245 kelompok terbang (kloter) telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, hingga hari ke-56 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Total 96.155 orang, yang terdiri dari 95.178 jemaah dan 977 petugas telah dipulangkan dari Arab Saudi ke Tanah Air.

Kemenhaj memastikan seluruh proses kepulangan jemaah haji Indonesia berlangsung lancar, aman, dan terkendali.

"Sampai hari ini, proses pemulangan jemaah haji Indonesia berjalan sesuai rencana. Seluruh layanan terus dioptimalkan agar jemaah dapat kembali ke Tanah Air dengan aman dan nyaman," ujar Juru Bicara Kemenhaj, Maria Assegaf dalam keterangannya, Selasa (16/6/2026).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 233 kloter telah tiba di Indonesia dengan membawa 90.709 jemaah dan 929 petugas, atau total 91.638 orang.

Sementara itu, pergerakan jemaah Gelombang II dari Makkah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga hari ini, sebanyak 139 kloter yang terdiri atas 53.338 jemaah dan 556 petugas telah diberangkatkan menuju Kota Nabi, dengan total 53.894 orang.

Adapun jemaah haji khusus yang telah kembali ke Indonesia hingga saat ini berjumlah 15.802 orang, terdiri atas 15.066 jemaah dan 736 petugas.

Maria menjelaskan, fase pemulangan saat ini memasuki momentum penting. Hari ini menjadi hari terakhir proses pendorongan jemaah Gelombang I dari hotel-hotel di Makkah menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Penerbangan terakhir jemaah Gelombang I menuju Indonesia dijadwalkan berlangsung pada Selasa dini hari (16/6/2026) pukul 01.45 waktu Arab Saudi.

"Mulai besok, operasional pemulangan akan sepenuhnya berfokus pada jemaah Gelombang II yang telah berada di Madinah. Kepulangan mereka akan dilayani melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah menuju berbagai embarkasi di Indonesia," jelasnya.