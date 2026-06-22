Kemenhaj: 135.872 Jemaah dan Petugas Haji Telah Kembali ke Tanah Air

JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mencatat sebanyak 135.872 orang atau sekitar dua pertiga dari total jemaah dan petugas haji Indonesia telah kembali ke Tanah Air. Jumlah itu didapat dari hasil pendataan Minggu (21/6/2026).

“Alhamdulillah, proses pemulangan jemaah dari Arab Saudi menuju Indonesia terus berlangsung dengan baik. Hingga hari ini, sebanyak 347 kloter telah tiba di Tanah Air dengan membawa 134.484 jemaah dan 1.388 petugas. Total kedatangan mencapai 135.872 orang atau sekitar 66 persen,” kata Juru Bicara Kemenhaj, Maria Assegaff, dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/6/2026).

Maria berkata, pemulangan gelombang pertama melalui Bandara Jeddah telah mencapai 267 kloter yang terdiri atas 103.687 jemaah dan 1.066 petugas. Dengan demikian, total kepulangan gelombang pertama mencapai 104.753 orang.

Sementara itu, yang melalui Bandara Madinah, ada 87 kloter dengan 33.297 jemaah dan 349 petugas telah diberangkatkan. Sehingga total kepulangan gelombang kedua mencapai 33.646 orang.

"Pergerakan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga hari ini, sebanyak 244 kloter telah diberangkatkan dengan membawa 92.861 jemaah dan 976 petugas atau total 93.837 orang," tutur Maria.

Adapun jemaah haji khusus yang telah kembali ke Tanah Air tercatat sebanyak 15.802 orang, terdiri atas 15.066 jemaah dan 736 petugas.

Maria menyampaikan, pendorongan terakhir jemaah haji Indonesia dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan berlangsung pada Senin, 22 Juni 2026 pukul 08.00 Waktu Arab Saudi. Seiring dengan berakhirnya pergerakan tersebut, layanan Bus Salawat juga akan dihentikan pada hari yang sama pukul 12.00 Waktu Arab Saudi.