26. QS. Asy-Syu'ara'
(Penyair)
Makkiyyah - 227 Ayat
طٰسٓمّٓ
١
Tha Sin Mim
Penjelasan Ayat ke-1
تِلۡكَ اٰيٰتُ الۡكِتٰبِ الۡمُبِيۡنِ
٢
Inilah ayat-ayat Kitab (Al-Qur'an) yang jelas.
Penjelasan Ayat ke-2
لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّـفۡسَكَ اَلَّا يَكُوۡنُوۡا مُؤۡمِنِيۡنَ
٣
Boleh jadi engkau (Muhammad) akan membinasakan dirimu (dengan kesedihan), karena mereka (penduduk Mekah) tidak beriman.
Penjelasan Ayat ke-3
اِنۡ نَّشَاۡ نُنَزِّلۡ عَلَيۡهِمۡ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتۡ اَعۡنَاقُهُمۡ لَهَا خٰضِعِيۡنَ
٤
Jika Kami menghendaki, niscaya Kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit, yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya.
Penjelasan Ayat ke-4
وَمَا يَاۡتِيۡهِمۡ مِّنۡ ذِكۡرٍ مِّنَ الرَّحۡمٰنِ مُحۡدَثٍ اِلَّا كَانُوۡا عَنۡهُ مُعۡرِضِيۡنَ
٥
Dan setiap kali disampaikan kepada mereka suatu peringatan baru (ayat Al-Qur'an yang diturunkan) dari Tuhan Yang Maha Pengasih, mereka selalu berpaling darinya.
Penjelasan Ayat ke-5
فَقَدۡ كَذَّبُوۡا فَسَيَاۡتِيۡهِمۡ اَنۡۢـبٰٓــؤُا مَا كَانُوۡا بِهٖ يَسۡتَهۡزِءُوۡنَ
٦
Sungguh, mereka telah mendustakan (Al-Qur'an), maka kelak akan datang kepada mereka (kebenaran) berita-berita mengenai apa (azab) yang dulu mereka perolok-olokkan.
Penjelasan Ayat ke-6
اَوَلَمۡ يَرَوۡا اِلَى الۡاَرۡضِ كَمۡ اَنۡۢبَتۡنَا فِيۡهَا مِنۡ كُلِّ زَوۡجٍ كَرِيۡمٍ
٧
Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam (tumbuh-tumbuhan) yang baik?
Penjelasan Ayat ke-7
اِنَّ فِىۡ ذٰ لِكَ لَاٰيَةً ؕ وَّمَا كَانَ اَكۡثَرُهُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ
٨
Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda (kebesaran Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
Penjelasan Ayat ke-8
وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الۡعَزِيۡزُ الرَّحِيۡمُ
٩
Dan sungguh, Tuhanmu Dialah Yang Mahaperkasa, Maha Penyayang.
Penjelasan Ayat ke-9
وَاِذۡ نَادٰى رَبُّكَ مُوۡسٰۤى اَنِ ائۡتِ الۡقَوۡمَ الظّٰلِمِيۡنَۙ
١٠
Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu menyeru Musa (dengan firman-Nya), “Datangilah kaum yang zhalim itu,
Penjelasan Ayat ke-10
قَوۡمَ فِرۡعَوۡنَؕ اَلَا يَتَّقُوۡنَ
١١
(yaitu) kaum Fir‘aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?”
Penjelasan Ayat ke-11
قَالَ رَبِّ اِنِّىۡۤ اَخَافُ اَنۡ يُّكَذِّبُوۡنِؕ
١٢
Dia (Musa) berkata, “Ya Tuhanku, sungguh, aku takut mereka akan mendustakan aku,
Penjelasan Ayat ke-12
وَيَضِيۡقُ صَدۡرِىۡ وَلَا يَنۡطَلِقُ لِسَانِىۡ فَاَرۡسِلۡ اِلٰى هٰرُوۡنَ
١٣
sehingga dadaku terasa sempit dan lidahku tidak lancar, maka utuslah Harun (bersamaku).
Penjelasan Ayat ke-13
وَلَهُمۡ عَلَىَّ ذَنۡۢبٌ فَاَخَافُ اَنۡ يَّقۡتُلُوۡنِۚ
١٤
Sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku.”
Penjelasan Ayat ke-14
قَالَ كَلَّا ۚ فَاذۡهَبَا بِاٰيٰتِنَآ اِنَّا مَعَكُمۡ مُّسۡتَمِعُوۡنَ
١٥
(Allah) berfirman, “Jangan takut (mereka tidak akan dapat membunuhmu)! Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat Kami (mukjizat-mukjizat); sungguh, Kami bersamamu mendengarkan (apa yang mereka katakan),
Penjelasan Ayat ke-15
فَاۡتِيَا فِرۡعَوۡنَ فَقُوۡلَاۤ اِنَّا رَسُوۡلُ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَۙ
١٦
maka datanglah kamu berdua kepada Fir‘aun dan katakan, “Sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhan seluruh alam,
Penjelasan Ayat ke-16
اَنۡ اَرۡسِلۡ مَعَنَا بَنِىۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ ؕ
١٧
lepaskanlah Bani Israil (pergi) bersama kami.”
Penjelasan Ayat ke-17
قَالَ اَلَمۡ نُرَبِّكَ فِيۡنَا وَلِيۡدًا وَّلَبِثۡتَ فِيۡنَا مِنۡ عُمُرِكَ سِنِيۡنَۙ
١٨
Dia (Fir‘aun) menjawab, “Bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan (keluarga) kami, waktu engkau masih kanak-kanak dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu.
Penjelasan Ayat ke-18
وَفَعَلۡتَ فَعۡلَتَكَ الَّتِىۡ فَعَلۡتَ وَاَنۡتَ مِنَ الۡكٰفِرِيۡنَ
١٩
Dan engkau (Musa) telah melakukan (kesalahan dari) perbuatan yang telah engkau lakukan dan engkau termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih.”
Penjelasan Ayat ke-19
قَالَ فَعَلۡتُهَاۤ اِذًا وَّاَنَا مِنَ الضَّآلِّيۡنَؕ
٢٠
Dia (Musa) berkata, “Aku telah melakukannya, dan ketika itu aku termasuk orang yang khilaf.
Penjelasan Ayat ke-20
فَفَرَرۡتُ مِنۡكُمۡ لَمَّا خِفۡتُكُمۡ فَوَهَبَ لِىۡ رَبِّىۡ حُكۡمًا وَّجَعَلَنِىۡ مِنَ الۡمُرۡسَلِيۡنَ
٢١
Lalu aku lari darimu karena aku takut kepadamu, kemudian Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku serta Dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul.
Penjelasan Ayat ke-21
وَتِلۡكَ نِعۡمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىَّ اَنۡ عَبَّدْتَّ بَنِىۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ ؕ
٢٢
Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku, (sementara) itu engkau telah memperbudak Bani Israil.”
Penjelasan Ayat ke-22
قَالَ فِرۡعَوۡنُ وَمَا رَبُّ الۡعٰلَمِيۡنَؕ
٢٣
Fir‘aun bertanya, “Siapa Tuhan seluruh alam itu?”
Penjelasan Ayat ke-23
قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَاؕ اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّوۡقِنِيۡنَ
٢٤
Dia (Musa) menjawab, “Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya (itulah Tuhanmu), jika kamu mempercayai-Nya.”
Penjelasan Ayat ke-24
قَالَ لِمَنۡ حَوۡلَهٗۤ اَلَا تَسۡتَمِعُوۡنَ
٢٥
Dia (Fir‘aun) berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, “Apakah kamu tidak mendengar (apa yang dikatakannya)?”
Penjelasan Ayat ke-25
قَالَ رَبُّكُمۡ وَرَبُّ اٰبَآٮِٕكُمُ الۡاَوَّلِيۡنَ
٢٦
Dia (Musa) berkata, “(Dia) Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu.”
Penjelasan Ayat ke-26
قَالَ اِنَّ رَسُوۡلَـكُمُ الَّذِىۡۤ اُرۡسِلَ اِلَيۡكُمۡ لَمَجۡنُوۡنٌ
٢٧
Dia (Fir‘aun) berkata, “Sungguh, Rasulmu yang diutus kepada kamu benar-benar orang gila.”
Penjelasan Ayat ke-27
قَالَ رَبُّ الۡمَشۡرِقِ وَالۡمَغۡرِبِ وَمَا بَيۡنَهُمَا ؕ اِنۡ كُنۡتُمۡ تَعۡقِلُوۡنَ
٢٨
Dia (Musa) berkata, “(Dialah) Tuhan (yang menguasai) timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya; jika kamu mengerti.”
Penjelasan Ayat ke-28
قَالَ لَٮِٕنِ اتَّخَذۡتَ اِلٰهًا غَيۡرِىۡ لَاَجۡعَلَـنَّكَ مِنَ الۡمَسۡجُوۡنِيۡنَ
٢٩
Dia (Fir‘aun) berkata, “Sungguh, jika engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara.”
Penjelasan Ayat ke-29
قَالَ اَوَلَوۡ جِئۡتُكَ بِشَىۡءٍ مُّبِيۡنٍۚ
٣٠
Dia (Musa) berkata, “Apakah (engkau akan melakukan itu) sekalipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu (bukti) yang nyata?”
Penjelasan Ayat ke-30
قَالَ فَاۡتِ بِهٖۤ اِنۡ كُنۡتَ مِنَ الصّٰدِقِيۡنَ
٣١
Dia (Fir‘aun) berkata, “Tunjukkan sesuatu (bukti yang nyata) itu, jika engkau termasuk orang yang benar!”
Penjelasan Ayat ke-31
فَاَ لۡقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ ثُعۡبَانٌ مُّبِيۡنٌ ۖ ۚ
٣٢
Maka dia (Musa) melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya.
Penjelasan Ayat ke-32
وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِىَ بَيۡضَآءُ لِلنّٰظِرِيۡنَ
٣٣
Dan dia mengeluarkan tangannya (dari dalam bajunya), tiba-tiba tangan itu menjadi putih (bercahaya) bagi orang-orang yang melihatnya.
Penjelasan Ayat ke-33
قَالَ لِلۡمَلَاِ حَوۡلَهٗۤ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيۡمٌۙ
٣٤
Dia (Fir‘aun) berkata kepada para pemuka di sekelilingnya, “Sesungguhnya dia (Musa) ini pasti seorang pesihir yang pandai,
Penjelasan Ayat ke-34
يُّرِيۡدُ اَنۡ يُّخۡرِجَكُمۡ مِّنۡ اَرۡضِكُمۡ بِسِحۡرِهٖ ۖ فَمَاذَا تَاۡمُرُوۡنَ
٣٥
dia hendak mengusir kamu dari negerimu dengan sihirnya; karena itu apakah yang kamu sarankan?”
Penjelasan Ayat ke-35
قَالُوۡۤا اَرۡجِهۡ وَاَخَاهُ وَابۡعَثۡ فِى الۡمَدَآٮِٕنِ حٰشِرِيۡنَۙ
٣٦
Mereka menjawab, “Tahanlah (untuk sementara) dia dan saudaranya, dan utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan (pesihir),
Penjelasan Ayat ke-36
يَاۡتُوۡكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيۡمٍ
٣٧
niscaya mereka akan mendatangkan semua pesihir yang pandai kepadamu.”
Penjelasan Ayat ke-37
فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيۡقَاتِ يَوۡمٍ مَّعۡلُوۡمٍۙ
٣٨
Lalu dikumpulkanlah para pesihir pada waktu (yang ditetapkan) pada hari yang telah ditentukan,
Penjelasan Ayat ke-38
وَّقِيۡلَ لِلنَّاسِ هَلۡ اَنۡـتُمۡ مُّجۡتَمِعُوۡنَۙ
٣٩
dan diumumkan kepada orang banyak, “Berkumpullah kamu semua,
Penjelasan Ayat ke-39
لَعَلَّنَا نَـتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنۡ كَانُوۡا هُمُ الۡغٰلِبِيۡنَ
٤٠
agar kita mengikuti para pesihir itu, jika mereka yang menang.”
Penjelasan Ayat ke-40
فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوۡا لِفِرۡعَوۡنَ اَٮِٕنَّ لَـنَا لَاَجۡرًا اِنۡ كُنَّا نَحۡنُ الۡغٰلِبِيۡنَ
٤١
Maka ketika para pesihir datang, mereka berkata kepada Fir‘aun, “Apakah kami benar-benar akan mendapat imbalan yang besar jika kami yang menang?”
Penjelasan Ayat ke-41
قَالَ نَعَمۡ وَاِنَّكُمۡ اِذًا لَّمِنَ الۡمُقَرَّبِيۡنَ
٤٢
Dia (Fir‘aun) menjawab, “Ya, dan bahkan kamu pasti akan mendapat kedudukan yang dekat (kepadaku).”
Penjelasan Ayat ke-42
قَالَ لَهُمۡ مُّوۡسٰۤى اَلۡقُوۡا مَاۤ اَنۡتُمۡ مُّلۡقُوۡنَ
٤٣
Dia (Musa) berkata kepada mereka, “Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan.”
Penjelasan Ayat ke-43
فَاَلۡقَوۡا حِبَالَهُمۡ وَعِصِيَّهُمۡ وَقَالُوۡا بِعِزَّةِ فِرۡعَوۡنَ اِنَّا لَـنَحۡنُ الۡغٰلِبُوۡنَ
٤٤
Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka seraya berkata, “Demi kekuasaan Fir‘aun, pasti kamilah yang akan menang.”
Penjelasan Ayat ke-44
فَاَ لۡقٰى مُوۡسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ تَلۡقَفُ مَا يَاۡفِكُوۡنَ ۖ ۚ
٤٥
Kemudian Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
Penjelasan Ayat ke-45
فَاُلۡقِىَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيۡنَۙ
٤٦
Maka menyungkurlah para pesihir itu, bersujud.
Penjelasan Ayat ke-46
قَالُوۡۤا اٰمَنَّا بِرَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَۙ
٤٧
Mereka berkata, “Kami beriman kepada Tuhan seluruh alam,
Penjelasan Ayat ke-47
رَبِّ مُوۡسٰى وَهٰرُوۡنَ
٤٨
(yaitu) Tuhannya Musa dan Harun.”
Penjelasan Ayat ke-48
قَالَ اٰمَنۡتُمۡ لَهٗ قَبۡلَ اَنۡ اٰذَنَ لَـكُمۡۚ اِنَّهٗ لَـكَبِيۡرُكُمُ الَّذِىۡ عَلَّمَكُمُ السِّحۡرَۚ فَلَسَوۡفَ تَعۡلَمُوۡنَ ۙ لَاُقَطِّعَنَّ اَيۡدِيَكُمۡ وَاَرۡجُلَـكُمۡ مِّنۡ خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمۡ اَجۡمَعِيۡنَۚ
٤٩
Dia (Fir‘aun) berkata, “Mengapa kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Nanti kamu pasti akan tahu (akibat perbuatanmu). Pasti akan kupotong tangan dan kakimu bersilang dan sungguh, akan kusalib kamu semuanya.”
Penjelasan Ayat ke-49
قَالُوۡا لَا ضَيۡرَ اِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا مُنۡقَلِبُوۡنَۚ
٥٠
Mereka berkata, “Tidak ada yang kami takutkan, karena kami akan kembali kepada Tuhan kami.
Penjelasan Ayat ke-50
اِنَّا نَطۡمَعُ اَنۡ يَّغۡفِرَ لَـنَا رَبُّنَا خَطٰيٰـنَاۤ اَنۡ كُنَّاۤ اَوَّلَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَؕ
٥١
Sesungguhnya kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman.”
Penjelasan Ayat ke-51
وَاَوۡحَيۡنَاۤ اِلٰى مُوۡسٰٓى اَنۡ اَسۡرِ بِعِبَادِىۡۤ اِنَّكُمۡ مُّتَّبَعُوۡنَ
٥٢
Dan Kami wahyukan (perintahkan) kepada Musa, “Pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hamba-Ku (Bani Israil), sebab pasti kamu akan dikejar.”
Penjelasan Ayat ke-52
فَاَرۡسَلَ فِرۡعَوۡنُ فِى الۡمَدَآٮِٕنِ حٰشِرِيۡنَۚ
٥٣
Kemudian Fir‘aun mengirimkan orang ke kota-kota (untuk mengumpulkan bala tentaranya).
Penjelasan Ayat ke-53
اِنَّ هٰٓؤُلَاۤءِ لَشِرۡذِمَةٌ قَلِيۡلُوۡنَۙ
٥٤
(Fir‘aun berkata), “Sesungguhnya mereka (Bani Israil) hanya sekelompok kecil,
Penjelasan Ayat ke-54
وَاِنَّهُمۡ لَـنَا لَـغَآٮِٕظُوۡنَۙ
٥٥
dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita,
Penjelasan Ayat ke-55
وَاِنَّا لَجَمِيۡعٌ حٰذِرُوۡنَؕ
٥٦
dan sesungguhnya kita semua tanpa kecuali harus selalu waspada.”
Penjelasan Ayat ke-56
فَاَخۡرَجۡنٰهُمۡ مِّنۡ جَنّٰتٍ وَّعُيُوۡنٍۙ
٥٧
Kemudian, Kami keluarkan mereka (Fir‘aun dan kaumnya) dari taman-taman dan mata air,
Penjelasan Ayat ke-57
وَّكُنُوۡزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيۡمٍۙ
٥٨
dan (dari) harta kekayaan dan kedudukan yang mulia,
Penjelasan Ayat ke-58
كَذٰلِكَؕ وَاَوۡرَثۡنٰهَا بَنِىۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَؕ
٥٩
demikianlah, dan Kami anugerahkan semuanya (itu) kepada Bani Israil.
Penjelasan Ayat ke-59
فَاَ تۡبَعُوۡهُمۡ مُّشۡرِقِيۡنَ
٦٠
Lalu (Fir‘aun dan bala tentaranya) dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit.
Penjelasan Ayat ke-60
فَلَمَّا تَرَآءَ الۡجَمۡعٰنِ قَالَ اَصۡحٰبُ مُوۡسٰٓى اِنَّا لَمُدۡرَكُوۡنَۚ
٦١
Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, “Kita benar-benar akan tersusul.”
Penjelasan Ayat ke-61
قَالَ كَلَّا ۚ اِنَّ مَعِىَ رَبِّىۡ سَيَهۡدِيۡنِ
٦٢
Dia (Musa) menjawab, “Sekali-kali tidak akan (tersusul); sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku.”
Penjelasan Ayat ke-62
فَاَوۡحَيۡنَاۤ اِلٰى مُوۡسٰٓى اَنِ اضۡرِبْ بِّعَصَاكَ الۡبَحۡرَؕ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرۡقٍ كَالطَّوۡدِ الۡعَظِيۡمِۚ
٦٣
Lalu Kami wahyukan kepada Musa, “Pukullah laut itu dengan tongkatmu.” Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar.
Penjelasan Ayat ke-63
وَاَزۡلَـفۡنَا ثَمَّ الۡاٰخَرِيۡنَۚ
٦٤
Dan di sanalah Kami dekatkan golongan yang lain.
Penjelasan Ayat ke-64
وَاَنۡجَيۡنَا مُوۡسٰى وَمَنۡ مَّعَهٗۤ اَجۡمَعِيۡنَۚ
٦٥
Dan Kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya.
Penjelasan Ayat ke-65
ثُمَّ اَغۡرَقۡنَا الۡاٰخَرِيۡنَؕ
٦٦
Kemudian Kami tenggelamkan golongan yang lain.
Penjelasan Ayat ke-66
اِنَّ فِىۡ ذٰ لِكَ لَاَيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكۡثَرُهُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ
٦٧
Sungguh, pada yang demikian itu terdapat suatu tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
Penjelasan Ayat ke-67
وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الۡعَزِيۡزُ الرَّحِيۡمُ
٦٨
Dan sesungguhnya Tuhanmu Dialah Yang Mahaperkasa, Maha Penyayang.
Penjelasan Ayat ke-68
وَاتۡلُ عَلَيۡهِمۡ نَبَاَ اِبۡرٰهِيۡمَۘ
٦٩
Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.
Penjelasan Ayat ke-69
اِذۡ قَالَ لِاَبِيۡهِ وَقَوۡمِهٖ مَا تَعۡبُدُوۡنَ
٧٠
Ketika dia (Ibrahim) berkata kepada ayahnya dan kaumnya, “Apakah yang kamu sembah?”
Penjelasan Ayat ke-70
قَالُوۡا نَـعۡبُدُ اَصۡنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيۡنَ
٧١
Mereka menjawab, “Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya.”
Penjelasan Ayat ke-71
قَالَ هَلۡ يَسۡمَعُوۡنَكُمۡ اِذۡ تَدۡعُوۡنَۙ
٧٢
Dia (Ibrahim) berkata, “Apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa (kepadanya)?
Penjelasan Ayat ke-72
اَوۡ يَنۡفَعُوۡنَكُمۡ اَوۡ يَضُرُّوۡنَ
٧٣
Atau (dapatkah) mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu?”
Penjelasan Ayat ke-73
قَالُوۡا بَلۡ وَجَدۡنَاۤ اٰبَآءَنَا كَذٰلِكَ يَفۡعَلُوۡنَ
٧٤
Mereka menjawab, “Tidak, tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu.”
Penjelasan Ayat ke-74
قَالَ اَفَرَءَيۡتُمۡ مَّا كُنۡتُمۡ تَعۡبُدُوۡنَۙ
٧٥
Dia (Ibrahim) berkata, “Apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah,
Penjelasan Ayat ke-75
اَنۡـتُمۡ وَاٰبَآؤُكُمُ الۡاَقۡدَمُوۡنَ ۖ
٧٦
kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu?
Penjelasan Ayat ke-76
فَاِنَّهُمۡ عَدُوٌّ لِّىۡۤ اِلَّا رَبَّ الۡعٰلَمِيۡنَۙ
٧٧
Sesungguhnya mereka (apa yang kamu sembah) itu musuhku, lain halnya Tuhan seluruh alam,
Penjelasan Ayat ke-77
الَّذِىۡ خَلَقَنِىۡ فَهُوَ يَهۡدِيۡنِۙ
٧٨
(yaitu) Yang telah menciptakan aku, maka Dia yang memberi petunjuk kepadaku,
Penjelasan Ayat ke-78
وَ الَّذِىۡ هُوَ يُطۡعِمُنِىۡ وَيَسۡقِيۡنِۙ
٧٩
dan Yang memberi makan dan minum kepadaku;
Penjelasan Ayat ke-79
وَاِذَا مَرِضۡتُ فَهُوَ يَشۡفِيۡنِ ۙ
٨٠
dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku,
Penjelasan Ayat ke-80
وَالَّذِىۡ يُمِيۡتُنِىۡ ثُمَّ يُحۡيِيۡنِۙ
٨١
dan Yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku (kembali),
Penjelasan Ayat ke-81
وَالَّذِىۡۤ اَطۡمَعُ اَنۡ يَّغۡفِرَ لِىۡ خَطِٓیْــَٔـتِىۡ يَوۡمَ الدِّيۡنِ ؕ
٨٢
dan Yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari Kiamat.”
Penjelasan Ayat ke-82
رَبِّ هَبۡ لِىۡ حُكۡمًا وَّاَلۡحِقۡنِىۡ بِالصّٰلِحِيۡنَۙ
٨٣
(Ibrahim berdoa), “Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang shalih,
Penjelasan Ayat ke-83
وَاجۡعَلْ لِّىۡ لِسَانَ صِدۡقٍ فِى الۡاٰخِرِيۡنَۙ
٨٤
dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) kemudian,
Penjelasan Ayat ke-84
وَاجۡعَلۡنِىۡ مِنۡ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيۡمِۙ
٨٥
dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan,
Penjelasan Ayat ke-85
وَاغۡفِرۡ لِاَبِىۡۤ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيۡنَۙ
٨٦
dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat,
Penjelasan Ayat ke-86
وَلَا تُخۡزِنِىۡ يَوۡمَ يُبۡعَثُوۡنَۙ
٨٧
dan janganlah Engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan,
Penjelasan Ayat ke-87
يَوۡمَ لَا يَنۡفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوۡنَۙ
٨٨
(yaitu) pada hari (ketika) harta dan anak-anak tidak berguna,
Penjelasan Ayat ke-88
اِلَّا مَنۡ اَتَى اللّٰهَ بِقَلۡبٍ سَلِيۡمٍؕ
٨٩
kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih,
Penjelasan Ayat ke-89
وَاُزۡلِفَتِ الۡجَـنَّةُ لِلۡمُتَّقِيۡنَۙ
٩٠
dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa,
Penjelasan Ayat ke-90
وَبُرِّزَتِ الۡجَحِيۡمُ لِلۡغٰوِيۡنَۙ
٩١
dan neraka Jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat,”
Penjelasan Ayat ke-91
وَقِيۡلَ لَهُمۡ اَيۡنَمَا كُنۡتُمۡ تَعۡبُدُوۡنَۙ
٩٢
dan dikatakan kepada mereka, “Di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah,
Penjelasan Ayat ke-92
مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِؕ هَلۡ يَنۡصُرُوۡنَكُمۡ اَوۡ يَنۡتَصِرُوۡنَؕ
٩٣
selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?”
Penjelasan Ayat ke-93
فَكُبۡكِبُوۡا فِيۡهَا هُمۡ وَالۡغَاوٗنَۙ
٩٤
Maka mereka (sesembahan itu) dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat,
Penjelasan Ayat ke-94
وَجُنُوۡدُ اِبۡلِيۡسَ اَجۡمَعُوۡنَؕ
٩٥
dan bala tentara Iblis semuanya.
Penjelasan Ayat ke-95
قَالُوۡا وَهُمۡ فِيۡهَا يَخۡتَصِمُوۡنَۙ
٩٦
Mereka berkata sambil bertengkar di dalamnya (neraka),
Penjelasan Ayat ke-96
تَاللّٰهِ اِنۡ كُنَّا لَفِىۡ ضَلٰلٍ مُّبِيۡنٍۙ
٩٧
”Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu (di dunia) dalam kesesatan yang nyata,
Penjelasan Ayat ke-97
اِذۡ نُسَوِّيۡكُمۡ بِرَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ
٩٨
karena kita mempersamakan kamu (berhala-berhala) dengan Tuhan seluruh alam.
Penjelasan Ayat ke-98
وَمَاۤ اَضَلَّنَاۤ اِلَّا الۡمُجۡرِمُوۡنَ
٩٩
Dan tidak ada yang menyesatkan kita kecuali orang-orang yang berdosa.
Penjelasan Ayat ke-99
فَمَا لَـنَا مِنۡ شٰفِعِيۡنَۙ
١٠٠
Maka sehingga (sekarang) kita tidak mempunyai pemberi syafaat (penolong),
Penjelasan Ayat ke-100
وَلَا صَدِيۡقٍ حَمِيۡمٍ
١٠١
dan tidak pula mempunyai teman yang akrab,
Penjelasan Ayat ke-101
فَلَوۡ اَنَّ لَـنَا كَرَّةً فَنَكُوۡنَ مِنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ
١٠٢
Maka seandainya kita dapat kembali (ke dunia) niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman.”
Penjelasan Ayat ke-102
اِنَّ فِىۡ ذٰ لِكَ لَاٰيَةً ؕ وَّمَا كَانَ اَكۡثَرُهُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ
١٠٣
Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
Penjelasan Ayat ke-103
وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الۡعَزِيۡزُ الرَّحِيۡمُ
١٠٤
Dan sungguh, Tuhanmu benar-benar Dialah Mahaperkasa, Maha Penyayang.
Penjelasan Ayat ke-104
كَذَّبَتۡ قَوۡمُ نُوۡحِ ۨالۡمُرۡسَلِيۡنَ ۖۚ
١٠٥
Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
Penjelasan Ayat ke-105
اِذۡ قَالَ لَهُمۡ اَخُوۡهُمۡ نُوۡحٌ اَلَا تَتَّقُوۡنَۚ
١٠٦
Ketika saudara mereka (Nuh) berkata kepada mereka, “Mengapa kamu tidak bertakwa?
Penjelasan Ayat ke-106
اِنِّىۡ لَـكُمۡ رَسُوۡلٌ اَمِيۡنٌۙ
١٠٧
Sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,
Penjelasan Ayat ke-107
فَاتَّقُوۡا اللّٰهَ وَ اَطِيۡعُوۡنِۚ
١٠٨
Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.
Penjelasan Ayat ke-108
وَمَاۤ اَسۡـــَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ اَجۡرٍۚ اِنۡ اَجۡرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَۚ
١٠٩
Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu; imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
Penjelasan Ayat ke-109
فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيۡعُوۡنِ ؕ
١١٠
Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.”
Penjelasan Ayat ke-110
قَالُوۡۤا اَنُؤۡمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الۡاَرۡذَلُوۡنَؕ
١١١
Mereka berkata, “Apakah kami harus beriman kepadamu, padahal pengikut-pengikutmu orang-orang yang hina?”
Penjelasan Ayat ke-111
قَالَ وَمَا عِلۡمِىۡ بِمَا كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَۚ
١١٢
Dia (Nuh) menjawab, “Tidak ada pengetahuanku tentang apa yang mereka kerjakan.
Penjelasan Ayat ke-112
اِنۡ حِسَابُهُمۡ اِلَّا عَلٰى رَبِّىۡ لَوۡ تَشۡعُرُوۡنَۚ
١١٣
Perhitungan (amal perbuatan) mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, jika kamu menyadari.
Penjelasan Ayat ke-113
وَمَاۤ اَنَا بِطَارِدِ الۡمُؤۡمِنِيۡنَۚ
١١٤
Dan aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.
Penjelasan Ayat ke-114
اِنۡ اَنَا اِلَّا نَذِيۡرٌ مُّبِيۡنٌؕ
١١٥
Aku (ini) hanyalah pemberi peringatan yang jelas.”
Penjelasan Ayat ke-115
قَالُوۡا لَٮِٕنۡ لَّمۡ تَنۡتَهِ يٰـنُوۡحُ لَـتَكُوۡنَنَّ مِنَ الۡمَرۡجُوۡمِيۡنَؕ
١١٦
Mereka berkata, “Wahai Nuh! Sungguh, jika engkau tidak (mau) berhenti, niscaya engkau termasuk orang yang dirajam (dilempari batu sampai mati).”
Penjelasan Ayat ke-116
قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوۡمِىۡ كَذَّبُوۡنِ ۖۚ
١١٧
Dia (Nuh) berkata, “Ya Tuhanku, sungguh kaumku telah mendustakan aku;
Penjelasan Ayat ke-117
فَافۡتَحۡ بَيۡنِىۡ وَبَيۡنَهُمۡ فَتۡحًا وَّنَجِّنِىۡ وَمَنۡ مَّعِىَ مِنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ
١١٨
maka berilah keputusan antara aku dengan mereka, dan selamatkanlah aku dan mereka yang beriman bersamaku.”
Penjelasan Ayat ke-118
فَاَنۡجَيۡنٰهُ وَمَنۡ مَّعَهٗ فِى الۡـفُلۡكِ الۡمَشۡحُوۡنِۚ
١١٩
Kemudian Kami menyelamatkannya Nuh dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal yang penuh muatan.
Penjelasan Ayat ke-119
ثُمَّ اَغۡرَقۡنَا بَعۡدُ الۡبٰقِيۡنَؕ
١٢٠
Kemudian setelah itu Kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.
Penjelasan Ayat ke-120
اِنَّ فِىۡ ذٰ لِكَ لَاَيَةً ؕ وَّمَا كَانَ اَكۡثَرُهُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ
١٢١
Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
Penjelasan Ayat ke-121
وَ اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الۡعَزِيۡزُ الرَّحِيۡمُ
١٢٢
Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah Yang Mahaperkasa, Maha Penyayang.
Penjelasan Ayat ke-122
كَذَّبَتۡ عَادُ اۨلۡمُرۡسَلِيۡنَ ۖ ۚ
١٢٣
(Kaum) ‘Ad telah mendustakan para rasul.
Penjelasan Ayat ke-123
اِذۡ قَالَ لَهُمۡ اَخُوۡهُمۡ هُوۡدٌ اَلَا تَتَّقُوۡنَۚ
١٢٤
Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, “Mengapa kamu tidak bertakwa?
Penjelasan Ayat ke-124
اِنِّىۡ لَـكُمۡ رَسُوۡلٌ اَمِيۡنٌۙ
١٢٥
Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,
Penjelasan Ayat ke-125
فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيۡعُوۡنِ ۚ
١٢٦
karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
Penjelasan Ayat ke-126
وَمَاۤ اَسۡــَٔـلُكُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ اَجۡرٍۚ اِنۡ اَجۡرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ؕ
١٢٧
Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu; imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
Penjelasan Ayat ke-127
اَتَبۡنُوۡنَ بِكُلِّ رِيۡعٍ اٰيَةً تَعۡبَثُوۡنَۙ
١٢٨
Apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati,
Penjelasan Ayat ke-128
وَ تَتَّخِذُوۡنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمۡ تَخۡلُدُوۡنَۚ
١٢٩
dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal?
Penjelasan Ayat ke-129
وَاِذَا بَطَشۡتُمۡ بَطَشۡتُمۡ جَبَّارِيۡنَۚ
١٣٠
Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis.
Penjelasan Ayat ke-130
فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيۡعُوۡنِ ۚ
١٣١
Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku,
Penjelasan Ayat ke-131
وَاتَّقُوۡا الَّذِىۡۤ اَمَدَّكُمۡ بِمَا تَعۡلَمُوۡنَۚ
١٣٢
dan tetaplah kamu bertakwa kepada-Nya yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.
Penjelasan Ayat ke-132
اَمَدَّكُمۡ بِاَنۡعَامٍ وَّبَنِيۡنَ ۚۙ
١٣٣
Dia (Allah) telah menganugerahkan kepadamu hewan ternak dan anak-anak,
Penjelasan Ayat ke-133
وَجَنّٰتٍ وَّعُيُوۡنٍۚ
١٣٤
dan kebun-kebun, dan mata air,
Penjelasan Ayat ke-134
اِنِّىۡۤ اَخَافُ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يَوۡمٍ عَظِيۡمٍؕ
١٣٥
sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar.”
Penjelasan Ayat ke-135
قَالُوۡا سَوَآءٌ عَلَيۡنَاۤ اَوَعَظۡتَ اَمۡ لَمۡ تَكُنۡ مِّنَ الۡوٰعِظِيۡنَۙ
١٣٦
Mereka menjawab, “Sama saja bagi kami, apakah engkau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat,
Penjelasan Ayat ke-136
اِنۡ هٰذَاۤ اِلَّا خُلُقُ الۡاَوَّلِيۡنَۙ
١٣٧
(agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu,
Penjelasan Ayat ke-137
وَمَا نَحۡنُ بِمُعَذَّبِيۡنَۚ
١٣٨
dan kami (sama sekali) tidak akan diazab.”
Penjelasan Ayat ke-138
فَكَذَّبُوۡهُ فَاَهۡلَـكۡنٰهُمۡؕ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاَيَةً ؕ وَ مَا كَانَ اَكۡثَرُهُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ
١٣٩
Maka mereka mendustakannya (Hud), lalu Kami binasakan mereka. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
Penjelasan Ayat ke-139
وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الۡعَزِيۡزُ الرَّحِيۡمُ
١٤٠
Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah Yang Mahaperkasa, Maha Penyayang.
Penjelasan Ayat ke-140
كَذَّبَتۡ ثَمُوۡدُ الۡمُرۡسَلِيۡنَ ۖۚ
١٤١
Kaum Tsamud telah mendustakan para rasul.
Penjelasan Ayat ke-141
اِذۡ قَالَ لَهُمۡ اَخُوۡهُمۡ صٰلِحٌ اَلَا تَتَّقُوۡنَۚ
١٤٢
Ketika saudara mereka Shalih berkata kepada mereka, “Mengapa kamu tidak bertakwa?
Penjelasan Ayat ke-142
اِنِّىۡ لَـكُمۡ رَسُوۡلٌ اَمِيۡنٌۙ
١٤٣
Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,
Penjelasan Ayat ke-143
فَاتَّقُوۡا اللّٰهَ وَاَطِيۡعُوۡنِۚ
١٤٤
karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
Penjelasan Ayat ke-144
وَمَاۤ اَسۡــَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ اَجۡرٍۚ اِنۡ اَجۡرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَؕ
١٤٥
Dan aku tidak meminta sesuatu imbalan kepadamu atas ajakan itu, imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
Penjelasan Ayat ke-145
اَتُتۡرَكُوۡنَ فِىۡ مَا هٰهُنَاۤ اٰمِنِيۡنَۙ
١٤٦
Apakah kamu (mengira) akan dibiarkan tinggal di sini (di negeri kamu ini) dengan aman,
Penjelasan Ayat ke-146
فِىۡ جَنّٰتٍ وَّعُيُوۡنٍۙ
١٤٧
di dalam kebun-kebun dan mata air,
Penjelasan Ayat ke-147
وَّزُرُوۡعٍ وَّنَخۡلٍ طَلۡعُهَا هَضِيۡمٌۚ
١٤٨
dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut.
Penjelasan Ayat ke-148
وَتَـنۡحِتُوۡنَ مِنَ الۡجِبَالِ بُيُوۡتًا فٰرِهِيۡنَۚ
١٤٩
Dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah;
Penjelasan Ayat ke-149
فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيۡعُوۡنِ ۚ
١٥٠
maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku;
Penjelasan Ayat ke-150
وَلَا تُطِيۡعُوۡۤا اَمۡرَ الۡمُسۡرِفِيۡنَۙ
١٥١
dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas,
Penjelasan Ayat ke-151
الَّذِيۡنَ يُفۡسِدُوۡنَ فِى الۡاَرۡضِ وَ لَا يُصۡلِحُوۡنَ
١٥٢
yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan.”
Penjelasan Ayat ke-152
قَالُوۡۤا اِنَّمَاۤ اَنۡتَ مِنَ الۡمُسَحَّرِيۡنَۚ
١٥٣
Mereka berkata, “Sungguh, engkau hanyalah termasuk orang yang kena sihir;
Penjelasan Ayat ke-153
مَاۤ اَنۡتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثۡلُـنَا ۖۚ فَاۡتِ بِاٰيَةٍ اِنۡ كُنۡتَ مِنَ الصّٰدِقِيۡنَ
١٥٤
engkau hanyalah manusia seperti kami; maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika engkau termasuk orang yang benar.”
Penjelasan Ayat ke-154
قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرۡبٌ وَّلَـكُمۡ شِرۡبُ يَوۡمٍ مَّعۡلُوۡمٍۚ
١٥٥
Dia (Shalih) menjawab, “Ini seekor unta betina, yang berhak mendapatkan (giliran) minum, dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan.
Penjelasan Ayat ke-155
وَلَا تَمَسُّوۡهَا بِسُوۡٓءٍ فَيَاۡخُذَكُمۡ عَذَابُ يَوۡمٍ عَظِيۡمٍ
١٥٦
Dan jangan kamu menyentuhnya (unta itu) dengan sesuatu kejahatan, nanti kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat.”
Penjelasan Ayat ke-156
فَعَقَرُوۡهَا فَاَصۡبَحُوۡا نٰدِمِيۡنَۙ
١٥٧
Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka merasa menyesal,
Penjelasan Ayat ke-157
فَاَخَذَهُمُ الۡعَذَابُؕ اِنَّ فِىۡ ذٰ لِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكۡثَرُهُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ
١٥٨
maka mereka ditimpa azab. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
Penjelasan Ayat ke-158
وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الۡعَزِيۡزُ الرَّحِيۡمُ
١٥٩
Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah Yang Mahaperkasa, Maha Penyayang.
Penjelasan Ayat ke-159
كَذَّبَتۡ قَوۡمُ لُوۡطٍ اۨلۡمُرۡسَلِيۡنَ ۖ ۚ
١٦٠
Kaum Luth telah mendustakan para rasul,
Penjelasan Ayat ke-160
اِذۡ قَالَ لَهُمۡ اَخُوۡهُمۡ لُوۡطٌ اَلَا تَتَّقُوۡنَۚ
١٦١
ketika saudara mereka Luth berkata kepada mereka, “Mengapa kamu tidak bertakwa?”
Penjelasan Ayat ke-161
اِنِّىۡ لَـكُمۡ رَسُوۡلٌ اَمِيۡنٌۙ
١٦٢
Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,
Penjelasan Ayat ke-162
فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيۡعُوۡنِۚ
١٦٣
maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
Penjelasan Ayat ke-163
وَمَاۤ اَسۡــَٔـلُكُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ اَجۡرٍۚ اِنۡ اَجۡرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ؕ
١٦٤
Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu; imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
Penjelasan Ayat ke-164
اَتَاۡتُوۡنَ الذُّكۡرَانَ مِنَ الۡعٰلَمِيۡنَۙ
١٦٥
Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseks),
Penjelasan Ayat ke-165
وَ تَذَرُوۡنَ مَا خَلَقَ لَـكُمۡ رَبُّكُمۡ مِّنۡ اَزۡوَاجِكُمۡؕ بَلۡ اَنۡـتُمۡ قَوۡمٌ عٰدُوۡنَ
١٦٦
dan kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu? Kamu (memang) orang-orang yang melampaui batas.”
Penjelasan Ayat ke-166
قَالُوۡا لَٮِٕنۡ لَّمۡ تَنۡتَهِ يٰلُوۡطُ لَـتَكُوۡنَنَّ مِنَ الۡمُخۡرَجِيۡنَ
١٦٧
Mereka menjawab, “Wahai Luth! Jika engkau tidak berhenti, engkau termasuk orang-orang yang terusir.”
Penjelasan Ayat ke-167
قَالَ اِنِّىۡ لِعَمَلِكُمۡ مِّنَ الۡقَالِيۡنَؕ
١٦٨
Dia (Luth) berkata, “Aku sungguh benci kepada perbuatanmu.”
Penjelasan Ayat ke-168
رَبِّ نَجِّنِىۡ وَاَهۡلِىۡ مِمَّا يَعۡمَلُوۡنَ
١٦٩
(Luth berdoa), “Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari (akibat) perbuatan yang mereka kerjakan.”
Penjelasan Ayat ke-169
فَنَجَّيۡنٰهُ وَ اَهۡلَهٗۤ اَجۡمَعِيۡنَۙ
١٧٠
Lalu Kami selamatkan dia bersama keluarganya semua,
Penjelasan Ayat ke-170
اِلَّا عَجُوۡزًا فِى الۡغٰبِرِيۡنَۚ
١٧١
kecuali seorang perempuan tua (istrinya), yang termasuk dalam golongan yang tinggal.
Penjelasan Ayat ke-171
ثُمَّ دَمَّرۡنَا الۡاٰخَرِيۡنَۚ
١٧٢
Kemudian Kami binasakan yang lain.
Penjelasan Ayat ke-172
وَاَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهِمۡ مَّطَرًاۚ فَسَآءَ مَطَرُ الۡمُنۡذَرِيۡنَ
١٧٣
Dan Kami hujani mereka (dengan hujan batu), maka betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.
Penjelasan Ayat ke-173
اِنَّ فِىۡ ذٰ لِكَ لَاَيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكۡثَرُهُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ
١٧٤
Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
Penjelasan Ayat ke-174
وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الۡعَزِيۡزُ الرَّحِيۡمُ
١٧٥
Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah Yang Mahaperkasa, Maha Penyayang.
Penjelasan Ayat ke-175
كَذَّبَ اَصۡحٰبُ لْئَيۡكَةِ الۡمُرۡسَلِيۡنَ ۖۚ
١٧٦
Penduduk Aikah telah mendustakan para rasul;
Penjelasan Ayat ke-176
اِذۡ قَالَ لَهُمۡ شُعَيۡبٌ اَلَا تَتَّقُوۡنَۚ
١٧٧
ketika Syuaib berkata kepada mereka, “Mengapa kamu tidak bertakwa?
Penjelasan Ayat ke-177
اِنِّىۡ لَـكُمۡ رَسُوۡلٌ اَمِيۡنٌۙ
١٧٨
Sungguh, aku adalah rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,
Penjelasan Ayat ke-178
فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيۡعُوۡنِۚ
١٧٩
maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku;
Penjelasan Ayat ke-179
وَمَاۤ اَسۡـَٔـــلُكُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ اَجۡرٍۚ اِنۡ اَجۡرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ؕ
١٨٠
Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu; imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
Penjelasan Ayat ke-180
اَوۡفُوا الۡـكَيۡلَ وَلَا تَكُوۡنُوۡا مِنَ الۡمُخۡسِرِيۡنَۚ
١٨١
Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain.
Penjelasan Ayat ke-181
وَزِنُوۡا بِالۡقِسۡطَاسِ الۡمُسۡتَقِيۡمِۚ
١٨٢
Dan timbanglah dengan timbangan yang benar.
Penjelasan Ayat ke-182
وَلَا تَبۡخَسُوا النَّاسَ اَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡا فِى الۡاَرۡضِ مُفۡسِدِيۡنَۚ
١٨٣
Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi;
Penjelasan Ayat ke-183
وَاتَّقُوا الَّذِىۡ خَلَقَكُمۡ وَالۡجِـبِلَّةَ الۡاَوَّلِيۡنَؕ
١٨٤
dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang terdahulu.”
Penjelasan Ayat ke-184
قَالُوۡۤا اِنَّمَاۤ اَنۡتَ مِنَ الۡمُسَحَّرِيۡنَۙ
١٨٥
Mereka berkata, “Engkau tidak lain hanyalah orang-orang yang kena sihir.
Penjelasan Ayat ke-185
وَمَاۤ اَنۡتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثۡلُـنَا وَ اِنۡ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الۡكٰذِبِيۡنَۚ
١٨٦
Dan engkau hanyalah manusia seperti kami, dan sesungguhnya kami yakin engkau termasuk orang-orang yang berdusta.
Penjelasan Ayat ke-186
فَاَسۡقِطۡ عَلَيۡنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ اِنۡ كُنۡتَ مِنَ الصّٰدِقِيۡنَؕ
١٨٧
Maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit, jika engkau termasuk orang-orang yang benar.”
Penjelasan Ayat ke-187
قَالَ رَبِّىۡۤ اَعۡلَمُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ
١٨٨
Dia (Syuaib) berkata, “Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
Penjelasan Ayat ke-188
فَكَذَّبُوۡهُ فَاَخَذَهُمۡ عَذَابُ يَوۡمِ الظُّلَّةِؕ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ يَوۡمٍ عَظِيۡمٍ
١٨٩
Kemudian mereka mendustakannya (Syuaib), lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap. Sungguh, itulah azab pada hari yang dahsyat.
Penjelasan Ayat ke-189
اِنَّ فِىۡ ذٰ لِكَ لَاَيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكۡثَرُهُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ
١٩٠
Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
Penjelasan Ayat ke-190
وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الۡعَزِيۡزُ الرَّحِيۡمُ
١٩١
Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Mahaperkasa, Maha Penyayang.
Penjelasan Ayat ke-191
وَاِنَّهٗ لَـتَنۡزِيۡلُ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَؕ
١٩٢
Dan sungguh, (Al-Qur'an) ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam,
Penjelasan Ayat ke-192
نَزَلَ بِهِ الرُّوۡحُ الۡاَمِيۡنُۙ
١٩٣
Yang dibawa turun oleh ar-Ruh al-Amin (Jibril),
Penjelasan Ayat ke-193
عَلٰى قَلۡبِكَ لِتَكُوۡنَ مِنَ الۡمُنۡذِرِيۡنَۙ
١٩٤
ke dalam hatimu (Muhammad) agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan,
Penjelasan Ayat ke-194
بِلِسَانٍ عَرَبِىٍّ مُّبِيۡنٍؕ
١٩٥
dengan bahasa Arab yang jelas.
Penjelasan Ayat ke-195
وَاِنَّهٗ لَفِىۡ زُبُرِ الۡاَوَّلِيۡنَ
١٩٦
Dan sungguh, (Al-Qur'an) itu (disebut) dalam kitab-kitab orang yang terdahulu.
Penjelasan Ayat ke-196
اَوَلَمۡ يَكُنۡ لَّهُمۡ اٰيَةً اَنۡ يَّعۡلَمَهٗ عُلَمٰٓؤُا بَنِىۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَؕ
١٩٧
Apakah tidak (cukup) menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?
Penjelasan Ayat ke-197
وَلَوۡ نَزَّلۡنٰهُ عَلٰى بَعۡضِ الۡاَعۡجَمِيۡنَۙ
١٩٨
Dan seandainya (Al-Qur'an) itu Kami turunkan kepada sebagian dari golongan bukan Arab,
Penjelasan Ayat ke-198
فَقَرَاَهٗ عَلَيۡهِمۡ مَّا كَانُوۡا بِهٖ مُؤۡمِنِيۡنَؕ
١٩٩
lalu dia membacakannya kepada mereka (orang-orang kafir); niscaya mereka tidak juga akan beriman kepadanya.
Penjelasan Ayat ke-199
كَذٰلِكَ سَلَكۡنٰهُ فِىۡ قُلُوۡبِ الۡمُجۡرِمِيۡنَؕ
٢٠٠
Demikianlah, Kami masukkan (sifat dusta dan ingkar) ke dalam hati orang-orang yang berdosa,
Penjelasan Ayat ke-200
لَا يُؤۡمِنُوۡنَ بِهٖ حَتّٰى يَرَوُا الۡعَذَابَ الۡاَلِيۡمَۙ
٢٠١
mereka tidak akan beriman kepadanya, hingga mereka melihat azab yang pedih,
Penjelasan Ayat ke-201
فَيَاۡتِيَهُمۡ بَغۡتَةً وَّهُمۡ لَا يَشۡعُرُوۡنَۙ
٢٠٢
maka datang azab kepada mereka secara mendadak, ketika mereka tidak menyadarinya,
Penjelasan Ayat ke-202
فَيَـقُوۡلُوۡا هَلۡ نَحۡنُ مُنۡظَرُوۡنَؕ
٢٠٣
lalu mereka berkata, “Apakah kami diberi penangguhan waktu?”
Penjelasan Ayat ke-203
اَفَبِعَذَابِنَا يَسۡتَعۡجِلُوۡنَ
٢٠٤
Bukankah mereka yang meminta agar azab Kami dipercepat?
Penjelasan Ayat ke-204
اَفَرَءَيۡتَ اِنۡ مَّتَّعۡنٰهُمۡ سِنِيۡنَۙ
٢٠٥
Maka bagaimana pendapatmu jika kepada mereka Kami berikan kenikmatan hidup beberapa tahun,
Penjelasan Ayat ke-205
ثُمَّ جَآءَهُمۡ مَّا كَانُوۡا يُوۡعَدُوۡنَۙ
٢٠٦
kemudian datang kepada mereka azab yang diancamkan kepada mereka,
Penjelasan Ayat ke-206
مَاۤ اَغۡنٰى عَنۡهُمۡ مَّا كَانُوۡا يُمَتَّعُوۡنَؕ
٢٠٧
niscaya tidak berguna bagi mereka kenikmatan yang mereka rasakan.
Penjelasan Ayat ke-207
وَمَاۤ اَهۡلَكۡنَا مِنۡ قَرۡيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنۡذِرُوۡنَ ۛ ۖ
٢٠٨
Dan Kami tidak membinasakan sesuatu negeri, kecuali setelah ada orang-orang yang memberi peringatan kepadanya;
Penjelasan Ayat ke-208
ذِكۡرٰىۛ وَمَا كُنَّا ظٰلِمِيۡنَ
٢٠٩
untuk (menjadi) peringatan. Dan Kami tidak berlaku zhalim.
Penjelasan Ayat ke-209
وَمَا تَنَزَّلَتۡ بِهِ الشَّيٰطِيۡنُ
٢١٠
Dan (Al-Qur'an) itu tidaklah dibawa turun oleh setan-setan.
Penjelasan Ayat ke-210
وَمَا يَنۡۢبَغِىۡ لَهُمۡ وَمَا يَسۡتَطِيۡعُوۡنَؕ
٢١١
Dan tidaklah pantas bagi mereka (Al-Qur'an itu), dan mereka pun tidak akan sanggup.
Penjelasan Ayat ke-211
اِنَّهُمۡ عَنِ السَّمۡعِ لَمَعۡزُوۡلُوۡنَؕ
٢١٢
Sesungguhnya untuk mendengarkannya pun mereka dijauhkan.
Penjelasan Ayat ke-212
فَلَا تَدۡعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوۡنَ مِنَ الۡمُعَذَّبِيۡنَۚ
٢١٣
Maka janganlah kamu menyeru (menyembah) tuhan selain Allah, nanti kamu termasuk orang-orang yang diazab.
Penjelasan Ayat ke-213
وَاَنۡذِرۡ عَشِيۡرَتَكَ الۡاَقۡرَبِيۡنَۙ
٢١٤
Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu (Muhammad) yang terdekat,
Penjelasan Ayat ke-214
وَاخۡفِضۡ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَۚ
٢١٥
dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu.
Penjelasan Ayat ke-215
فَاِنۡ عَصَوۡكَ فَقُلۡ اِنِّىۡ بَرِىۡٓءٌ مِّمَّا تَعۡمَلُوۡنَۚ
٢١٦
Kemudian jika mereka mendurhakaimu maka katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.”
Penjelasan Ayat ke-216
وَتَوَكَّلۡ عَلَى الۡعَزِيۡزِ الرَّحِيۡمِۙ
٢١٧
Dan bertawakallah kepada (Allah) Yang Mahaperkasa, Maha Penyayang.
Penjelasan Ayat ke-217
الَّذِىۡ يَرٰٮكَ حِيۡنَ تَقُوۡمُۙ
٢١٨
Yang melihat engkau ketika engkau berdiri (untuk shalat),
Penjelasan Ayat ke-218
وَتَقَلُّبَكَ فِى السّٰجِدِيۡنَ
٢١٩
dan (melihat) perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud.
Penjelasan Ayat ke-219
اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيۡعُ الۡعَلِيۡمُ
٢٢٠
Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
Penjelasan Ayat ke-220
هَلۡ اُنَبِّئُكُمۡ عَلٰى مَنۡ تَنَزَّلُ الشَّيٰـطِيۡنُؕ
٢٢١
Maukah Aku beritakan kepadamu, kepada siapa setan-setan itu turun?
Penjelasan Ayat ke-221
تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيۡمٍۙ
٢٢٢
Mereka (setan) turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa,
Penjelasan Ayat ke-222
يُّلۡقُوۡنَ السَّمۡعَ وَاَكۡثَرُهُمۡ كٰذِبُوۡنَؕ
٢٢٣
mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka orang-orang pendusta.
Penjelasan Ayat ke-223
وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الۡغَاوٗنَؕ
٢٢٤
Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.
Penjelasan Ayat ke-224
اَلَمۡ تَرَ اَنَّهُمۡ فِىۡ كُلِّ وَادٍ يَّهِيۡمُوۡنَۙ
٢٢٥
Tidakkah engkau melihat bahwa mereka mengembara di setiap lembah,
Penjelasan Ayat ke-225
وَاَنَّهُمۡ يَقُوۡلُوۡنَ مَا لَا يَفۡعَلُوۡنَۙ
٢٢٦
dan bahwa mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan(nya)?
Penjelasan Ayat ke-226
اِلَّا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيۡرًا وَّانْتَصَرُوۡا مِنۡۢ بَعۡدِ مَا ظُلِمُوۡا ؕ وَسَيَـعۡلَمُ الَّذِيۡنَ ظَلَمُوۡۤا اَىَّ مُنۡقَلَبٍ يَّـنۡقَلِبُوۡنَ
٢٢٧
Kecuali orang-orang (penyair-penyair) yang beriman dan berbuat kebajikan dan banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan setelah terzhalimi (karena menjawab puisi-puisi orang-orang kafir). Dan orang-orang yang zhalim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali.
Penjelasan Ayat ke-227
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