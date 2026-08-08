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85. QS. Al-Buruj

(Gugusan Bintang)
Makkiyyah - 22 Ayat
وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الۡبُرُوۡجِۙ
١
Demi langit yang mempunyai gugusan bintang,
Penjelasan Ayat ke-1
وَالۡيَوۡمِ الۡمَوۡعُوۡدِۙ‏
٢
dan demi hari yang dijanjikan.
Penjelasan Ayat ke-2
وَشَاهِدٍ وَّمَشۡهُوۡدٍؕ
٣
Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.
Penjelasan Ayat ke-3
قُتِلَ اَصۡحٰبُ الۡاُخۡدُوۡدِۙ
٤
Binasalah orang-orang yang membuat parit (yaitu para pembesar Najran di Yaman),
Penjelasan Ayat ke-4
النَّارِ ذَاتِ الۡوَقُوۡدِۙ
٥
yang berapi (yang mempunyai) kayu bakar,
Penjelasan Ayat ke-5
اِذۡ هُمۡ عَلَيۡهَا قُعُوۡدٌ
٦
ketika mereka duduk di sekitarnya,
Penjelasan Ayat ke-6
وَّهُمۡ عَلٰى مَا يَفۡعَلُوۡنَ بِالۡمُؤۡمِنِيۡنَ شُهُوۡدٌ
٧
sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.
Penjelasan Ayat ke-7
وَمَا نَقَمُوۡا مِنۡهُمۡ اِلَّاۤ اَنۡ يُّؤۡمِنُوۡا بِاللّٰهِ الۡعَزِيۡزِ الۡحَمِيۡدِۙ
٨
Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena (orang-orang mukmin itu) beriman kepada Allah Yang Mahaperkasa, Maha Terpuji,
Penjelasan Ayat ke-8
الَّذِىۡ لَهٗ مُلۡكُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ‌ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ شَهِيۡدٌ
٩
yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.
Penjelasan Ayat ke-9
اِنَّ الَّذِيۡنَ فَتَـنُوا الۡمُؤۡمِنِيۡنَ وَ الۡمُؤۡمِنٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَتُوۡبُوۡا فَلَهُمۡ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمۡ عَذَابُ الۡحَرِيۡقِؕ
١٠
Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan (bencana, membunuh, menyiksa) kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab Jahanam dan mereka akan mendapat azab (neraka) yang membakar.
Penjelasan Ayat ke-10
اِنَّ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمۡ جَنّٰتٌ تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ ؕ ذٰلِكَ الۡفَوۡزُ الۡكَبِيۡرُؕ
١١
Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah kemenangan yang agung.
Penjelasan Ayat ke-11
اِنَّ بَطۡشَ رَبِّكَ لَشَدِيۡدٌ
١٢
Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
Penjelasan Ayat ke-12
اِنَّهٗ هُوَ يُبۡدِئُ وَيُعِيۡدُ‌
١٣
Sungguh, Dialah yang memulai pen-ciptaan (makhluk) dan yang menghidupkannya (kembali).
Penjelasan Ayat ke-13
وَهُوَ الۡغَفُوۡرُ الۡوَدُوۡدُۙ
١٤
Dan Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Pengasih,
Penjelasan Ayat ke-14
ذُو الۡعَرۡشِ الۡمَجِيۡدُ
١٥
yang memiliki ‘Arsy, lagi Mahamulia,
Penjelasan Ayat ke-15
فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيۡدُ
١٦
Mahakuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
Penjelasan Ayat ke-16
هَلۡ اَتٰٮكَ حَدِيۡثُ الۡجُـنُوۡدِۙ
١٧
Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara (penentang),
Penjelasan Ayat ke-17
فِرۡعَوۡنَ وَثَمُوۡدَؕ
١٨
(yaitu) Fir‘aun dan Tsamud?
Penjelasan Ayat ke-18
بَلِ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا فِىۡ تَكۡذِيۡبٍۙ
١٩
Memang orang-orang kafir (selalu) mendustakan,
Penjelasan Ayat ke-19
وَّاللّٰهُ مِنۡ وَّرَآٮِٕهِمۡ مُّحِيۡطٌۚ
٢٠
padahal Allah mengepung dari belakang mereka (sehingga tidak dapat lolos).
Penjelasan Ayat ke-20
بَلۡ هُوَ قُرۡاٰنٌ مَّجِيۡدٌ
٢١
Bahkan (yang didustakan itu) ialah Al-Qur'an yang mulia,
Penjelasan Ayat ke-21
فِىۡ لَوۡحٍ مَّحۡفُوۡظٍ
٢٢
yang (tersimpan) dalam (tempat) yang terjaga (Lauh Mahfuzh)
Penjelasan Ayat ke-22
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