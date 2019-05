Sering kali kita mendengar bahwa selama Ramadan, umat Muslim mendapatkan banyak keistimewaan, terutama doa akan mudah dikabulkan. Selain itu, banyak hal yang diunggulkan, khususnya bagi orang yang berpuasa.

Misalnya saja Allah SWT sangat senang terhadap hamba-Nya yang berpuasa. Bahkan bau mulut orang berpuasa lebih Allah SWT cintai daripada bau misik kasturi.

Sebagaimana hadits berikut dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘Anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

Demi Yang Jiwa Muhammad ada di tanganNya, bau mulut orang yang berpuasa lebih Allah cintai dibanding bau misk (kasturi) …” (HR. Bukhari No. 1904 dan Muslim No. 1151)

Maka dari itu tak heran jika Allah mengistimewakan mereka dengan mengabulkan apa yang dipanjatkannya.

Hal ini merujuk pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiallahu ‘Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوم

Ada tiga manusia yang doa mereka tidak akan ditolak:

1. Doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka

2. Pemimpin yang adil

3. Doa orang teraniaya. (HR. At Tirmidzi No. 2526, 3598, katanya: hasan. Ibnu Hibban No. 7387, Imam Ibnul Mulqin mengatakan: “hadits ini shahih.” Lihat Badrul Munir, 5/152. Dishahihkan oleh Imam Al Baihaqi.

Ustadz Fauzan Amin pun menyetujui bunyi hadist tersebut. Dia bahkan selalu mengingatkan umat Muslim agar tidak lupa memanjatkan doa saat puasa.

"Jadi benar saat puasa, doa terbaik yang dipanjatkan umat Muslim sebagian besar dikabulkan. Apalagi kalau dipanjatkan waktu sepertiga malam, Allah SWT sangat menyenangi," ucap Ustadz Fauzan Amin kepada Okezone, baru-baru ini.

(hel)