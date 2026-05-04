Satu Jemaah Haji dari Embarkasi Kertajati Meninggal Dunia

JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melaporkan satu jemaah haji Indonesia berinisial SMP (73) dari Embarkasi Kertajati, kloter KJT-14, wafat pada Minggu 3 Mei 2026.

SMP meninggal dunia setelah mengalami penurunan kesadaran saat mengurus administrasi keimigrasian di bandara.

Kepala Daerah Kerja Bandara, Abdul Basir, mengatakan petugas telah melakukan penanganan awal dan merujuk jemaah tersebut ke klinik bandara untuk mendapatkan pemeriksaan medis.

“Jemaah berinisial SMP, usia 73 tahun, dari Embarkasi Kertajati KJT-14, sempat mengalami penurunan kesadaran saat proses imigrasi di bandara. Begitu diketahui kondisinya menurun, petugas langsung melakukan penanganan dan jemaah dibawa ke klinik bandara,” ujar Abdul Basir, Senin (4/5/2026).

Setelah mendapat penanganan di klinik bandara, jemaah tersebut kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Mouwasat Madinah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, jemaah dinyatakan wafat setelah menjalani proses rujukan dan penanganan medis.

