77 Ribu Jemaah Sudah di Madinah, Kemenhaj Klaim Layanan Terkendali

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |15:55 WIB
Juru Bicara Kemenhaj Maria Assegaf (foto: Okezone)
JAKARTA - Memasuki hari ke-14 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mencatat, sebanyak 211 kelompok terbang (kloter) dengan 81.992 jemaah dan 841 petugas telah diberangkatkan ke Tanah Suci hingga Minggu 3 Mei 2026.

Dari jumlah tersebut, 199 kloter dengan 77.269 jemaah dan 793 petugas telah tiba di Madinah.

Sementara itu, pergerakan jemaah dari Madinah ke Makkah berlangsung secara bertahap. Tercatat 52 kloter dengan 20.689 jemaah dan 212 petugas telah tiba di Makkah untuk melaksanakan umrah wajib serta mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji.

Juru Bicara Kemenhaj, Maria Assegaff, menyampaikan bahwa operasional haji hingga saat ini berjalan dalam kondisi aman dan terkendali.

“Alhamdulillah, hingga hari ke-14 operasional, seluruh proses pemberangkatan dan pergerakan jemaah berjalan lancar. Kami memastikan setiap jemaah mendapatkan pendampingan petugas di seluruh titik layanan, baik di embarkasi, Madinah, maupun dalam perjalanan menuju Makkah,” ujar Maria, Senin (4/5/2026).

Dari aspek layanan kesehatan, secara kumulatif tercatat 8.575 jemaah menjalani rawat jalan, 130 jemaah dirujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia, serta 172 jemaah dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi. Saat ini, 58 jemaah masih dalam perawatan.

Secara umum, kondisi kesehatan jemaah tetap terpantau dan mendapatkan penanganan optimal melalui layanan kesehatan di kloter, sektor, dan fasilitas rujukan.

 

