MASJID merupakan tempat beribadah umat muslim. Zaman modern ini nampaknya fungsi masjid sudah tidak lagi sebagai rumah beribadah umat muslim, namun banyak juga yang di jadikan destinasi wisata religi. Masjid-masjid di bawah merupakan masjid tertua di dunia yang mempunyai banyak sejarah. Dilansir dari muslimmemo, setidaknya terdapat 16 Masjid dengan urutan tertua di dunia.

1. Masjdil Haram

Masjid al-Haram adalah masjid tertua dan terbesar di dunia yang mengelilingi Ka'bah. Masjid tersebut mulai dibangun kembali sejak Zaman Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS setelah sebelumnya rusak terkena air bah pada zaman nabi nuh AS. Seperti yang dikatakan Allah SWT dalam surat Ali Imron “Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia”. (QS. Ali Imran: 96)

2. Masjidil Aqsa

Masjid al-Aqsa atau Bait al-Muqaddas, merupakan kiblat pertama umat Islam. Berselang 40 tahun setelah di bangunnya masjidil Haram kemudian di bangunlah masjidil aqsa. Masjidil Aqsa terletak di Yerusallem dan dibangun pada tahun 1035.

3. Masjid Al – Quba

Masjid Quba terletak di Al khatim, Madinah, Arab Saudi. Peletakan Batu pertama di letakan oleh Nabi Muhammad (SAW) ia pertama kali mencapai Madinah, pada tahun 622 M. Masjid Quba di bangun pada tahun 622 Masehi.

4. Masjid Nabawi

Masjid Nabawi dibangun oleh Nabi Muhammad (SAW) di Madinah pada tahun 622 M, beberapa bulan setelah Masjid al-Quba.

5. Masjid al Qiblatain, Madinah

Masjid al-Qiblatain (Masjid dua Kiblat) dibangun pada tahun 623 M. Di sinilah Nabi Muhammad (SAW) menerima wahyu untuk mengubah arah shalat (kiblat) dari Yerusalem ke Mekah.

6. Masjid Huaisheng

Masjid Huaisheng dibangun sekitar 627 M oleh Hz Sa'ad ibn Abi Waqas (RA). Masjid tersebut terletak di Guangzhou, China. Masjid Huaisheng, juga disebut sebagai Masjid Guangta atau Masjid Mercusuar atau Menara Menara Cahaya. Masjid Huaisheng dibangun untuk mengenang Nabi Muhammad SAW, maka masjid tersebut di beri nama Huaisheng yang dalam Bahasa China berarti “Mengingat Santo”

7. Masjid jawatha

Masjid jawatha terletak di negara Arab Saudi, tepatnya di desa Al Kilabiyah. Masjid tersebut dibangun pada tahun 628 M oleh suku Abd al-Qais. Dibangun pada tahun ketujuh hijrah (sekitar 629 M) di tangan suku Bani Abdul Qais yang tinggal di sana sebelum dan awal periode Islam. Masjid ini diyakini sebagai masjid pertama yang dibangun di Provinsi Timur dan merupakan tempat salat Jumat kedua dalam Islam ditawarkan, yang pertama diadakan di Masjid Nabi di Madinah

8. Masjid cheraman Juma palli

Masjid Cheraman juma terletak di kerala, India. Masjid Cheraman Juma, dibangun pada 629 M. Selain menjadi salah satu masjid tertua di dunia, masjid tersebut merupaka masjid pertama yang berdiri di india. Masjid cheraman juma palli di bangun Hz Malik Dinar (RA) untuk mengenang Raja Chera Cheraman perumal.

9. Masjid Palaiya Juma Palli

Selain masjid cheraman juma palli, India juga mempunyai masjid Palaiya Juma Palli, yang juga merupakan masjid tertua di dunia. Masjid palaiya Juma Palli terletak di kilakari, sebelah selatan india. Masjid tersebut dibangun oleh pedagang Yaman sesuai pesanan Bazan bin Sasan, Gubernur Yaman, pada 630 Masehi.

10. Masjid Uqba

Masjid uqba terletak di kota Kaioruan, Tunisia. Masjid Agung Kairouan, atau Masjid Uqba, didirikan oleh Jenderal besar Hz Uqba bin Nafi (RA) pada tahun 670 Masehi.

11. Masjid umayyah

Masjid umayyah terletak di damaskus, suriah. Tak lama dari kematian Khalifah al-Walid I. menugaskan pembangunan Masjid Umayyah pada tahun 706 M, dan selesai pada 715 M, tak lama setelah kematian Khalifah al-Walid I.

12. Masjid Agung Aleppo

Masjid Agung Aleppo terletak di Aleppo, Suriah. Masjid Agung Aleppo dibangun s oleh Khalifah Suleyman bin Abd al-Malik pada 717 M. Masjid tersebut dibangun Setelah keberhasilan pembangunan Masjid Umayyah di Damaskus. Sayangnya, Belum lama ini terjadi perang saudara di suriah, yang membuat menara masjid yang indah ini telah hancur. sampai sekarang masjid yang dahulu indah ini tidak dapat lagi digunakan.

13. Masjid Al Zaytuna

Masjid Al Zaytuna terletak di Tunis, Tunisia. Masjid tersebut di bangun pada tahun 732 Masehi oleh pembebas Tunis yang bernama Hassan ibn Nu’man. Nama Al Zaytuna berasal dari nama buah, yaitu buah Zaitun.

14. Masjid Agung Xian

Masjid agung Xian terletak di kota Xian, China. Masjid Agung Xian dibangun pada tahun 742 M, pada masa pemerintahan dinasti Tang. Selain sebagai tempat ibadah, masjid agung Xian juga berfungsi sebagai pusat keagamaan pedagang dan pedagang Arab yang berbasis di Cina.

15. Masjid Koutoubia

Berada di kota Marrakech, Maroko, Masjid tersebut di bangun pada 1150 Masehi. Pembangunan masjid tersebut rampung pada masa pemerintahan Sultan Yacoub el Mansour pada tahun 1184.

16. Masjid Djenne

Masjid yang terletak di Kota Djenne, Mali, dibangun pada abad ke 13. Masjid tersebut dibangun dari lumpur yang disusun sampai membentuk bangunan.

