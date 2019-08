Ada kebiasaan khusus di masyarakat kita jika mereka akan menempati rumah baru, syukuran sekalian selamatan. Kebiasaan ini dilakukan dengan tujuan diberikan keberkahan di rumah baru dan senantiasa dirahmati oleh Allah SWT.

Beberapa orang kerap mengundang tetangga sebelah rumah, keluarga besar, atau juga tokoh agama untuk memimpin doa. Tapi, tak sedikit juga yang sampai mengundang anak yatim agar doa yang disampaikan kepada Allah semakin makbul agar rumah baru berkah.

Selain melakukan syukuran, Professor di Arabic and Islamic Studies di Departement of Languages and Cultures (Middle East Studies) Ghent University, Belgium, Ayang Utriza Yakin, menyatakan ada cara lain yang bisa Anda lakukan sebelum menempati rumah baru.

Menurut penjelasan Ayang dalam posting-an Twitter-nya, ada 7 doa khusus yang bisa diucapkan saat Anda menempati rumah baru. Apa saja doa tersebut dan berapa kali diucapkan, berikut uraiannya khusus untuk Anda:

1. Istighfar dan salawat sebanyak 100 kali

Dengan mengucapkan istighfar dan salawat, diharapkan bisa mendatangkan kebaikan dan menjauhkan keluarga dari hal-hal yang tidak sukai Allah SWT.

2. Baca Surat Al-Falaq sebanyak 100 kali

Kandungan Al-Falaq berkaitan dengan perlindungan Allah, secara otomatis menjadikan surat al-Falaq memiliki fungsi dan manfaat melindungi pembacanya dari gangguan sihir.

3. Baca Surat An-Naas sebanyak 100 kali Dengan membacakan surat An-Naas, Anda berharap perlindungan Allah SWT dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari jin dan manusia. 4. Baca Surat Yasin 41 kali Fadilah surat yasin salah satunya ialah diampuni dosanya. Selain itu, dengan membaca surat Yasin, diharapkan bisa mempermudah berbagai masalah hidup, misalnya utang piutang, pertikaian dan masalah lain. 5. Baca Surat Al-Waqi'ah 10 kali Membaca surat ini diharapkan bisa mengundang rezeki ke dalam rumah baru Anda. Perlu dicatat, bukan minta kaya raya, tapi dicukupkan dalam segala urusan. 6. Baca Surat Ar Rahman 10 kali Surat ini mengingatkan Anda betapa besar Allah SWT. Dengan membaca surat ini juga Anda akan menyadari bagaimana Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa untuk Anda dan keluarga. 7. Surat Al Baqarah, 5 ayat pertama dan 3 ayat terakhir Membaca surat ini diharapkan bisa menjauhkan rumah Anda dari sihir atau hal negatif lainnya. Keburukan yang datang dari perbuatan setan pun bisa dihalau dengan membaca surat ini. Jangan lupa juga selipkan membaca Ayat Kursi yang merupakan ayat paling agung di dalam Alquran. Ayang menjelaskan, cukup lakukan sekali sebelum rumah barunya ditempati dan kalau tidak bisa dilakukan sekaligus, Anda bisa mencicilnya. "Cukup lakukan sekali sebelum ditempati dan boleh dicicil," terangnya.