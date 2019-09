Salah satu koin emas Islam terlangka dan paling berharga di dunia akan dilelang di London, Inggris, pada 24 Oktober mendatang, dengan taksiran harga USD1,72 juta sampai USD1,97 juta atau sekira Rp24 miliar hingga Rp27,7 miliar (kurs Rp17,323). Koin emas bertuliskan kalimat syahadat ini berukuran mungil sebesar uang koin Poundsterling.

Dikutip dari Tradearabia, koin emas islam ini bernilai tinggi karena karena menjadi mata uang dinar Ummayyad sejak 105 Hijriah atau 723 sebelum Masehi.

Hal tersebut sebagaimana tercatat pada surat Ma’din Amirul Mukminin yang diterjemahkan sebagai "Mine of the Commander of the Faithful." Koin emas dinar tersebut jug dibuat dari emas yang ditambang di lokasi yang dimiliki oleh Khalifah sendiri.

Sebagai penerus Nabi Muhammad, Khalifah adalah jabatan penting. Dia adalah pemimpin agama sekaligus penguasa politik tertinggi dari negara Islam, menjadikan ini sumber utama bagi peninggalan Islam mana pun.

Poin lain yang membuat koin emas ini berharga tinggi adalah legenda Bil Hijaz yang menegaskan bahwa tambang emasnya berasal dari Hijaz. “Lokasinya di antara Makkah dan Madinah, di barat Arab Saudi saat ini,” kata juru spesialis lelang Morton & Eden.

Pada dasarnya ini adalah koin emas Islam pertama yang menyebutkan lokasi di Arab Saudi, dan memang yang paling awal dari wilayah Teluk secara keseluruhan. "Dinar ini adalah salah satu yang paling dicari dari semua koin pada masa Islam awal dan merupakan yang terbaik yang diinginkan para kolektor koin Islam awal," kata Stephen Lloyd, spesialis koin Islam dari Morton & Eden. Kemudia Stephen Lloyd juga mengatakan, "hanya sekitar selusin koin yang diketahui saat ini dan hampir semuanya, sekarang disimpan menjadi koleksi pribadi atau museum internasional besar. Ini hanya spesimen kedua yang pernah ditawarkan di lelang publik." "Yang lain juga dilelang oleh juru lelang spesialis pada tahun 2011 ketika dijual dengan harga 3,72 juta poundsterling, memecahkan rekor harga untuk koin Islam apa pun dan koin emas apa pun yang dijual di Eropa," ujar Stephen Lloyd.