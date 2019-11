PELAJARAN yang diterima Dewi Sandra dari perjalanannya ke Turki sungguh menakjubkan. Ia mencurahkan pengalaman spritualnya lewat unggahan beberapa foto dan cerita di Instagram.

Keterangan foto di unggahan itu pun seperti curahan hati paling dalam dari Dewi Sandra mengenai apa yang selama ini dia alami. Turki mengajarkan kebaikan luar biasa bagi untuknya.

Di keterangan foto itu, Dewi mengaku pernah bangun kesiangan untuk salat subuh, pernah lupa rakaat, bahkan pernah menunda salat. Kemudian yang ia lakukan bukannya memperbaiki diri malah menyalahkan Tuhan karena telah menciptakan agama yang begitu rumit.

Instagram Dewi Sandra



Pemikiran seperti itu yang kemudian membuat dia sedih sekaligus berkaca kembali betapa buruknya ia di masa lalu. Hal ini tentu bukan sesuatu yang dia harapkan, sampai akhirnya kini Dewi Sandra sadar kalau seharusnya yang ia salahkan bukan Tuhan, melainkan dirinya sendiri.

Selengkapnya, berikut ungkapan hati Dewi Sandra tersebut:

"Pernah bangun telat untuk Salat Subuh, pernah lupa berapa rakaat ketika sedang salat, pernah malas melangkah ke masjid, pernah menunda-nunda salat, pernah malas banget baca Alquran, pernah merecehkan yang penting dan mementingkan yang receh (menangis).

Pernah, dan kalau boleh jujur, ketika lagi futur hal-hal di atas, kadang masih 'pernah' terjadi (menangis). Bedanya, dulu cuek abis dan menyalahkan Tuhan, kenapa bikin agama yang peraturannya banyak dan susah?

Dewi Sandra. Foto: Istimewa

Sekarang justru mempertanyakan dosa apa yang telah aku lakukan sehingga aku nggak bisa taat kepada agama yang ingin menyelamatkan dunia dan seisinya (menangis).

Bagaimana mungkin Yang Maha Sempurna salah, tak mungkin ada celah. Jika harus ada yang disalahkan, maka yang salah itu saya, saya, dan saya".

Di akhir kalimat, Dewi Sandra menerangkan betapa dirinya sangat bersyukur bisa diingatkan semua kesalahannya melalui perjalanan ibadah di Turki. Dirinya begitu berterima kasih telah diberikann momen tersebut.

Di akhir kalimat, Dewi Sandra menerangkan betapa dirinya sangat bersyukur bisa diingatkan semua kesalahannya melalui perjalanan ibadah di Turki. Dirinya begitu berterima kasih telah diberikann momen tersebut.

"I will never forget what Turjey taught me #doa #wheninTurkey," kalimat penutup yang dituliskan Dewi Sandra.

Unggahan foto ini belum ada 24 jam setelah dimuat di Okezone, namun sudah disukai lebih dari 126 ribu netizen. Komentar yang masuk pun begitu luar biasa. Kebanyakan netizen merasa ikut belajar dari apa yang diungkapkan Dewi Sandra.

"Bagus bangat kalimat di atas. Bahan renungan untuk kita semua yang mau memperbaiki diri," komentar akun @rhiee2.

"Turkey has taught me a lot also. Semoga Allah ampuni dosa-dosaku dan dosa kita semua dan dijauhkan dari kefuturan. Amin allahuma amin," tulis @wida_anissa.

"Bagaimana aku bisa sepertimu kak? Terkadang diri ini lebih semangat dengan dunia," tulis akun @shasa_angelisa.