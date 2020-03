SALAH satu yang paling dicari oleh para jamaah haji atau umrah saat di Makkah yaitu air zamzam. Ketika berada di area Masjidil Haram, jamaah bisa secara langsung minum dari sumur air suci tersebut.

Air zamzam sendiri dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit serta memberikan keberkahan yang melimpah. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah:

"Jika kamu meminumnya untuk mendapatkan kesembuhan, maka Allah akan menyembuhkanmu.Jika kamu meminumnya untuk mendapatkan rasa kenyang, maka Allah akan menyangkanmu. Dan jika kau meminumnya untuk menghilangkan dahagamu, maka Allah akan menghilangkannya. Ia adalah paket yang dibawa Jibril dan minuman Allah untuk Ismail," (HR. Daruquthni).

Wakil Ketua Majelis Dakwah dan Pendidikan Islam (Madani) Ustadz Ainul Yaqin mengatakan, biasanya air zamzam diminum ketika para jamaah haji atau umrah selesai salat sunah di maqom Nabi Ibrahim AS.

"Para jamaah bisa meminum air zamzam yang didahului dengan berdoa," ujarnya saat dihubungi Okezone beberapa waktu lalu.

Keberkahan ada di dalam setiap tetesan air zamzam, dan sebelum meminumnya lebih baik berdoa terlebih dahulu, lafaznya seperti berikut ini:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أْسْأَلُكَ عِلْمً نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَآءً مِنْ كُلِّ دَآءٍ وَسَقَمٍ بِرَحْمَتِكَ يَآ أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

Allahumma innii as aluka ‘ilman naafi’an wa rizqan waasi’an wasyifaa an min kulli daa in wasaqamin birahmatika yaa arhamarraahimiin.

Artinya: "Ya Allah, aku mohon kepadaMu ilmu pengetahuan yang bermanfaat, rezeki yang luas dan sembuh dari segala sakit dan penyakit pikun dengan rahmatMu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang".