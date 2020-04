MENYAMBUT Ramadhan 1441 H di tengah pandemi virus Corona tidak menyurutkan semangat para selebritis untuk menunaikan kewajiban sebagai umat Islam, yakni berpuasa.

Bersama Ramadhan juga terdapat beberapa perubahan dalam kehidupan mereka. Beberapa selebriti sempat membagikannya di akun Instagram mereka.

1. Zaskia Adya Mecca sahur tanpa Bhumi

Kegiatan sahur pertama Ramadhan tampaknya sangat spesial di mata Zaskia. Istri sutradara Hanung Bramantyo ini mengunggah fotonya bersama sang suami dan keempat anaknya. Di tengah kebahagiaan itu ternyata si anak sulung Bhumi tidak nampak.

"Btw, yang bikin sedih banget karna kita ga bisa puasa bareng @barmastyabhumi, td video call an sambil nahan haru krn ga pernah ga bareng pas puasa begini.. tapi pastinya kami harus tetap bersyukur walau ga bisa barengan masing2 sehat dan bisa video call an.. krn diluar sana masih banyak orang yang ga bisa shaur bareng keluarga, bahkan mau video call an pun gak bisa 🥺🥺 wish u were here mas bhum, we LOVE YOU! Dan met puasa semuanyaaa ♥️♥️," tulis Zaskia di akunnya zaskiadyamecca.

Ternyata mereka terpisah jarak karena Zaskia, Hanung, dan empat adik Bhumi memutuskan pulang ke rumah mereka di Kota Yogyakarta sebelum ada aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar alias PSBB. Sementara itu Bhumi masih berkegiatan di Jakarta. Semoga cepat berkumpul kembali ya!

2. Kue Tart Ultah Citra Kirana

Pesinetron dan bintang iklan Citra Kirana alias Ciki nampaknya sangat disayang oleh Allah SWT. Ramadhan tahun ini selain telah berstatus istri aktor Rezky Adhitya dan hamil, ternyata Ciki berulang tahun jelang 1 Ramadhan atau pada 23 April. Tak ayal ia memposting kiriman puluhan kue tart ulang tahun dari fans dan orang-orang tersayangnya.

"Masya Allah terimakasih ya Allah..terimakasih semua atas doa dan perhatiaannyaa sama aku. 26 tahun sudaah... alhamdulillah diberikan nikmat yang luar biasa sama Allah..diberikan keluarga , sahabat , teman2 dan juga suami yang sayang sama aku..ga berenti bersyukur," ungkap Ciki di akun @citraciki.

Tak lupa ia membuat video pendek bareng sang suami. Mereka mengucapkan selamat beribadah Ramadhan kepada seluruh umat Muslim. Kedua postingan ini disukai sekira 400 ribu netizen yang ikut berbahagia atas kehidupan pasangan serasi ini.

3. Roger Danuarta berpuisi panjang





Kebahagiaan menyambut Ramadhan nampak terlihat dari postingan Roger di Instagram @rogerojey. Memakai bahasa Inggris, suami pesinetron Cut Meyriska ini sangat bersyukur dipertemukan kembali dengan bulan Ramadhan yang penuh kebaikan. Tak lupa ia mengunggah foto bersama sang istri yang tengah hamil anak pertama.

"O Ramadhan🕌🌜⭐ •

.🕌. A time for our hearts to become unsealed, Reflecting on the divine words revealed. The month which we hope to never end, Unable to count the infinite blessings it sends.

.🕌. Asked by our Lord to give up our worldly pleasures, So that we may receive His divine treasures.

It's a time that comes but once a year, Yet the moments which we hold most dear.

.🕌. The nights spent in prayer and reflection, Prepares the soul for redemption."

Bagi Roger, Ramadhan ini kedua kalinya ia berpuasa. Sebagai seorang mualaf, ia dikenal tekun belajar agama bersama pengajian artis.