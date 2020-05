View this post on Instagram

Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakaatuh "Aku mau jadi Ustadzah" 🌸 Namanya Raisya. Saya bertemu anak ini di acaranya @yukngajimuda.bintaro, saat workshop bikin sabun gemstone di @teraseni_by_teretorial kurang lebih sepekan yang lalu. 🌸 Ketika saya menyapa para peserta workshop dan menanyakan apa cita-cita mereka, Raisya mengacungkan tangannya lalu menyampaikan keinginannya bahwa ia mau menjadi seorang Ustadzah. Lantas ia membacakan hafalan surat Al Muthaffifiin ayat 1-6 ( surat ke-83 di juz 30, yang merupakan peringatan bagi mereka yang berbuat curang) di hadapan teman-teman peserta workshop dan panitia. Bergetar hati saya. Masya Allah tabarakallah. Betapa beruntungnya Raisya sudah mengenal Al Quran sejak usianya masih belia. Dan betapa beruntungnya orangtua Raisya memiliki anak shalihah seperti Raisya. 🌸 Di tengah badai problema sosial akhir jaman yang kian mengkhawatirkan terutama bagi generasi millenial di tanah air tercinta ini, alhamdulillah Allah masih ijinkan saya dipertemukan dengan Raisya. Anak yang dijaga dengan amanah oleh orangtuanya, hingga mampu berkata lantang ,"aku mau jadi Ustadzah", diantara riuhnya celoteh anak yang bercita-cita jadi youtuber. (saya ga anti youtuber lho sepanjang kontennya konten baik dan bermanfaat. Hanya saja saya takjub karena ternyata masih ada anak seperti Raisya ini). 🌸 Saya jadi teringat cerita teman yang berkesempatan menemui anak2 Palestina, ketika mereka ditanya apa cita-citanya. Jawabannya? "Saya pingin jadi hafidz", "mau jadi syahid", atau paling ngga "jadi dokter biar bisa bantu korban kezaliman zionist". 🌸 Masya Allah. Anak memang merupakan harta dunia, kebanggaan orang tuanya. Dan apabila amanah itu bisa dijaga dengan baik, anak juga bisa jadi tabungan akhirat yang akan menolong orangtua mereka dari azab ketika telah terputus kenikmatan hidup. Sebab hanya tabungan dari amal jariyah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak shalih yang masih tersisa bagi kita setelah maut menjemput nanti.🌸 Bismillah semoga Allah mudahkan anak seperti Raisya mewujudkan cita-citanya, bersiap menjadi generasi ke-5 umat yang akan menyongsong kembali kejayaan Islam. aamiiin. #teretorialvoice

