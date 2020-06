View this post on Instagram

Inna Lillahi wa inna Ilaihi roji'un. Allahummaghfirlahu warhamhu waafihi wafuanhu. Haji Ali Safik Rahimahullah, beliau adalah seorang hafizh dan juga pengajar Alquran di Turki. Atas izin Allah melalui perantara beliau ada ratusan orang menjadi penghafal Alquran. . Baru saja di bulan ramadhan yang mulai ini beliau menghembuskan nafas terakhirnya saat membaca Alquran dengan wajah tertelungkup di atas mushaf. Allahu Akbar, sungguh kematian yang indah. 😭😭 . Semoga Allah merahmati beliau dan menerima segala amalan shalihnya.