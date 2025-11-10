Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Fungsi Masjid sejak Masa Rasulullah SAW

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |08:51 WIB
Fungsi Masjid sejak Masa Rasulullah SAW
Fungsi Masjid sejak Masa Rasulullah SAW
JAKARTA - Masjid adalah rumah ibadah bagi umat Islam. Di sinilah kaum muslim menjalankan ibadah sholat, mengaji, dan lain sebagainya. 

Secara bahasa, masjid adalah istilah yang memiliki akar kata sajada-sujud. Kata tersebut diterjemahkan dengan patuh, taat dan tunduk dibarengi ta'dzim (memuliakan). Istilah masjid digunakan untuk menyebut tempat untuk melaksanakan sholat atau bersujud.

Mengacu pada makna asal tadi makna masjid dapat disebut sebagai tempat melakukan segala yang mencerminkan kepatuhan kepada Allah SWT. Melansir laman NU, Senin (10/11/2025), penjelasan demikian sebagaimana diulas M Quraish Shihab dalam karyanya Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat.

Pandangan di atas disandarkan dengan ayat dalam Surat al-Jinn yakni “Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, karena janganlah menyembah selain Allah sesuatu pun.” 

Selain itu, ada pula hadits Nabi Muhammad SAW.

"Telah dijadikan untukku (dan untuk umatku) bumi sebagai masjid dan sarana penyucian diri.” (HR Bukhari dan Muslim melalui Jabir bin Abdullah)

Berdasarkan hasil penelitian Balai Litbang Kemenag, pada era Nabi Muhammad masjid bukan hanya tempat ritual, melainkan juga berfungsi sebagai tempat pendidikan dan perundingan masalah sosial.   

 

Halaman:
1 2
