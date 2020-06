SELAIN dikenal sebagai Las Vegas-nya China, Kota Makau juga menjadi tempat kaya sejarah, karena merupakan koloni Portugis selama 300 tahun. Di tengah rasa kekaguman atas hibriditas budaya yang luar biasa dari China dan Portugis, tentu wisata kuliner menjadi hal yang tak ingin dilewatkan.

Di antara lokasi kuliner tersebut, ternyata banyak juga yang menyediakan makanan halal. Dilaporkan, rasanya pun sangat lezat. Jadi, patut dicoba.

Berikut ini ulasan 6 restoran bersertifikat halal terbaik di Makau, dikutip dari Halalzilla, Jumat (19/6/2020):

1. Golden Peacock

Pertama kali dibuka pada Februari 2013, The Golden Peacock adalah restoran bersertifikasi halal populer yang telah menerima peringkat bintang satu dalam Michelin Guide for Hong Kong and Makau sejak 2014.

Beberapa sajian populer restoran ini di antaranya Paneer Pasand Koftha, Chicken Tikka Masala, dan Tandoori Scallop.

Alamatnya berada di Shop 1037, The Venetian Macao Level 1 (dekat Cotai Arena). Buka setiap hari. Jam operasional pukul 11.00–15.00 dan 18.00–23.00. Nomor telepon +853 8118 9696.

2. Indian Spice

Indian Spice menawarkan masakan ala India Utara dengan berbagai hidangan yang cocok untuk semua kalangan.

Tidak hanya itu, mereka juga dapat menyajikan makanan atas permintaan khusus dari para pelanggan. Menu andalannya meliputi Prawn Tandoori, Chicken Tikka, dan Lamb Biryani.

Alamatnya di Jalan Alameda Dr Carlos D 'Assumpcao Nomor 39, Pengadilan Vista Magnifica BG/RC, Makau. Nomor kontak +853 287 22784.

3. Goa Nights Dengan konsep menularkan energi positif dalam menikmati hari-hari santai di gua dan malam hari yang ramai, Goa Nights menawarkan sejumlah menu masakan India dan Goan. Terletak di sebuah bangunan ala Portugis berarsitektur kuno di pusat Desa Taipa Tua, restoran ini didedikasikan dalam upaya menyediakan ruang di mana paduan budaya lama dan baru terjalin dengan baik. Beberapa hidangan yang menjadi favorit mereka di antaranya Vindaloo Chicken Wings, Lamb Chops, dan Saag Corn. Alamatnya berada di Jalan Rua Correia da Silva Nomor 118, Taipa, Makau. Kontak +853 2856 7819. 4. Gurkha's Taste Dengan spesialisasi masakan khas Nepal, Gurkha's Taste bertujuan memperkenalkan rasa autentik dari makanan lezat asal negara mereka. Meskipun sering dinilai memiliki kemiripan cita rasa dengan India, masakan Nepal cenderung tak terlalu pedas dan lebih mengandung banyak masala dalam hidangannya. Dalam menunya, mereka mencakup aneka hidangan khas Nepal yang mirip dengan makanan khas China seperti pangsit yang diisi daging dan dibumbui rempah-rempah Nepal dipadukan chutney dan chow mein ala Nepal. Alamat Gurkha’s Taste berada di Gedung GF Kong Va, 13 Travessa Do Pau, Makau. Operasionalnya Senin sampai Sabtu pukul 20.00–04.00 dan Minggu pukul 18.00–03.00. Kontak +853 2892 2509. 5. Cafe Panorama Terletak di Grand Coloane Resort, Cafe Panorama menyajikan berbagai hidangan bersertifikat halal khas India, Mediterania, dan banyak lagi. Bagi pencinta kuliner yang mencari sarapan dengan sistem prasmanan besar atau pesta makan malam, restoran ini adalah pilihan yang tepat. Terdapat pula pilihan untuk berada di dalam atau di luar ruangan di bagian teras dengan pemandangan kolam renang yang indah seraya menikmati hidangan. Alamatnya berada di Jalan Estrada De Hac Sa Nomor 1918, Coloane, Makau. Kontak +853 8899 1020. 6. Taste of India Menawarkan serangkaian masakan autentik ala India, Taste of India menjadi restoran bersertifikat halal pertama di kota ini yang menawarkan hidangan vegetarian dan non-vegetarian. Beberapa menu mereka termasuk masakan hidangan laut Portugis, daging sapi gaya Makau, Tikka Ayam, dan menu lainnya. Alamatnya berada di Toko 06–07 G/F, Lisbon I, Dermaga Nelayan Makau, Avenida Dr Sun Yat-Sen, S/N Makau. Buka setiap hari. Jam operasional pukul 12.00–15.00 dan 18.30–22.30. Nomor teleponnya +853 2872 8413.

