TRAVELING jadi kegiatan yang menyenangkan bagi semua orang, termasuk para hijaber. Saat pergi ke suatu tempat, tentunya Okezoners yang berhijab ingin tetap tampil tetap menarik chic.

"Jadi make up traveling aku biasa aku masukin ke dalam plastik cepitan (plastik klip)," seperti dikutip dari channel YouTube Sari Endah Pratiwi.

Nah berikut ini make up simpel untuk traveling ala Sari Endah Pratiwi, yang bisa jadi inspirasi para hijaber:

1. Primer

Terkadang pori-pori besar salah satu kendala polesan make up jadi kurang maksimal. Oleh karena itu menggunakan primer sebelum touch up cukup penting, karena akan menutup pori-pori yang terlihat besar, serta kulit tidak merata.

Penggunaan primer juga sangat dianjurkan bagi Okezoners yang hobi traveling. Selain kandungannya ringan, juga akan membantu mempecantik penampilan.

Baca juga: 4 Inspirasi Gaya Busana Hijab Syar'i ala Oki Setiana Dewi

2. BB Cushion

Bagi yang hobi traveling, namun tetap ingin tampil cantik bb memakai BB cushion bisa jadi solusinya, Okezoners tidak perlu membawa foundation, compact/lose powder sehingga sangat praktis dibawa bepergian.

Selain itu, BB cushion bisa meng-coverage atau bagian-bagian yang akan ditutupi, seperti bekas jerawat dan kantung mata. Pakailah bb cushion tipis-tips ke wajah, dan pastikan warnanya sesuai dengan tipe kulit.

"Karena menurutku BB cushion paling simpel. Apalagi dipakai untuk traveling, karena BB cushion itu udah ada spongenya, jadi enggak usah bawa beauty blender," kata Sari.

3. Blush on

Selanjutnya adalah bush on, gunakan warna yang natural seperti peach, nude dan soft pink. Untuk traveling, bawalah blush on berbentuk stick, supaya mudah dibawa dan tidak memakan tempat di pouch make up.

4. Pensil alis

Memakai pensil alis saat traveling juga dapat menambah penampilan yang menarik. Gunakan warna yang cocom dengan warna kulit, dan jangan diukir terlalu tebal agar terlihat lebih natural dan tidak berlebihan.

5. Eyeshadow

Kemudian Okezoners juga bisa mengaplikasikan mata dengan eyeshadow, supaya lebih menarik. Hindari warna-warna ngejreng, pakailah warna netral dan natural sperti cokelat, cream, nude, dan peach.

6. Eyeliner dan mascara Agar look mata lebih menarik, tapi tetap natural gunakan eyeliner dan mascara. Pakai setipis mungkin, hanya untuk memberikan kesan indah di bagian mata. 7. Lip tint Saat ini lip tint jadi salah satu tren make up, karena kandungannya yang ringan dan tahan lama ketika dipakai. Lip tint juga cocok bagi Okezoners yang hobi traveling, loh. Pilih warna lip tint yang tidak terlalu mencolok, seperti soft pink atau mauve. Lip tint warna merah juga bisa dipakai, dan agar tidak terlalu terang bisa diomber dengan menggunakan lipstick atau lipcream nude.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya