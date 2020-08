WARGANET dibuat kagum dengan video yang sedang viral di media sosial. Video itu diunggah oleh akun Instagram Muhammad Husein Gaza, seorang aktivis kemanusiaan Indonesia.

Video itu menampilkan sebuah karya seni yang dibuat oleh Iyad Taha dan Muhamamd Qibt alias Hamada. Mereka adalah seniman muda yang sangat populer di Gaza, Palestina.

Hebatnya, kedua seniman ini mengungkapkan rasa cinta dan terima kasihnya kepada masyarakat Indonesia lewat karya seni mereka dalam rangka memperingati HUT ke-75 kemerdekaan Indonesia. Karya seni tersebut berupa tulisan dan gambar yang dibuat pada sebuah tembok atau biasa disebut mural di lokasi pengungsian dekat pantai, tepatnya sebelah barat Gaza.

Baca juga: HUT Ke-75 RI, Momentum Jihad Melawan Hawa Nafsu

Kalimat yang tertulis pada tembok itu berbunyi: "Indonesia Palestina Maju Bersama, One Love, One Spirit, One Dream". Di antara kalimat itu juga tertulis angka 75 bernuansa merah-putih yang menandakan usia kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, terdapat pula gambar hati yang memadukan warna bendera Indonesia dan Palestina.

Muhammad Husein juga mengunggah video tersebut melalui channel YouTubenya. Disebutkan bahwa karya seni itu dipersembahkan oleh seniman dan masyarakat Gaza, Palestina sebagai hadiah HUT ke-75 kemerdekaan Indonesia yang jatuh hari ini, Senin (17/8/2020).

“Karya ini kami hadiahkan untuk saudara-saudara kami tercinta di Indonesia baik masyarakat maupun pemerintahannya,” ucap Iyad Taha, salah satu seniman muda Gaza.

Menurutnya, karya seni ini sangatlah sederhana dan tidak berarti apapun dibanding apa yang selama ini telah diberikan masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk membantu warga Palestina di tengah konflik berkepanjangan. Para seniman ini sangat bahagia dan menyadari bahwa dukungan Indonesia sangat penting bagi mereka baik dukukan moril maupun materiil. "Kami berharap karya seni sederhana ini bisa sedikit memasukkan rasa bahagia ke dalam hati masyarakat Indonesia," tandasnya.