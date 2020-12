JAKARTA – Oki Setiana Dewi melakukan akikah atas lahirnya anaknya yang keempat. Bersama keluarganya, acara akikah ini dibalut nuansa serba putih.

Anak keempat Oki Setiana Dewi berjenis laki-laki, bayinya diberi nama Sulaiman Ali Abdullah. Oki melakukan proses kelahiran pada 16 November 2020, dengan cara operasi caesar.

Kebahagiaan ini dia bagikan pada akun sosial medianya, Oki Setiana Dewi mem-posting foto Sulaiman bersama keluarga besarnya. Dalam foto tersebut dia menuliskan rasa bahagianya dengan kata-kata.

“When we have each other, we have everything -Family-,,, Abdullah’s family,”demikian dikutip Okezone dari akun Instagramnya, Kamis (10/12/2020).

Posting-an itupun dibanjiri respons warganet yang ikut senang atas kelahiran sang buah hati.

Posting-an itupun dibanjiri respons warganet yang ikut senang atas kelahiran sang buah hati.

Salah satunya @mariati_.mariati, "Maasya Allah seneng nya liat kalian semua happy terus umma n keluarga." Adapun komentar lainnya @mayangindrawati, "MasyaAllah, ustazah Okii. Terharu lihat keluarganya kumpul begini." Ada juga komentar unik lainnya, komenan itu ditunjukkan untuk adiknya, Ria Ricis. @harcisaesthetic, "MasyaAllah InsyaAllah Kak Icis di Segerakan."