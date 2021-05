JAKARTA - Ada sebuah formula untuk mengaplikasikan kalimat “from nothing to be something” ujar Dr. Andhyka dalam Talkshow Online Kun Fayakun 4 Business: From Nothing to Be Something” yang diselenggarakan oleh PPPA Daarul Quran, belum lama ini.

Dia mengatakan bahwa formula ini sudah diterapkan kepada para muridnya. Dan Alhamdulillah dengan izin Allah ia dan para muridnya dapat merasakan perubahan yang nyata.

Ada tiga formula yang ia sampaikan dalam talkshow yang dilakukan secara daring saat itu.

Pertama, harus berani jujur untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Dimana letak salahnya diri kita, apa kurangnya yang masih ada dalam diri kita. Karena masih banyak dari kita ini yang masih belum berani untuk jujur kepada diri sendiri, sehingga dari hal itu tidak terjadi sebuah evaluasi diri. Lalu yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah kita malah menyalahkan pihak-pihak lain.

Kedua, berbicara mengenai keimanan. Bicara seberapa yakin kepada diri sendiri bahwa dapat mengubah kehidupan sendiri. "Saya begitu banyak belajar dari Ustadz Yusuf Mansur mengenai kepercayaan diri, beliau begitu yakin dengan dirinya sendiri meskipun begitu banyak pihak-pihak yang tidak menyukai beliau. Namun satu hal yang saya dapat pelajari dari beliau adalah, keyakinan bahwa mau bagaimanapun orang membenci atau tidak menyukai diri kita, Allah SWT akan selalu ada di belakang kita dan meyakini bahwa Allah itu Maha Kaya dan Allah itu Maha Mengubah nasib suatu kaum,"ujarnya.

Namun yang masih sering terjadi, masih banyak dari kita yang tidak jujur dalam mengevaluasi diri ditambah kita tidak yakin dengan diri kita sendiri. Sangat susah untuk kita menggapai kalimat “from nothing to something” kalau diri kita sendiri saja tidak mau mengevaluasi diri kita serta percaya dengan diri sendiri.

Ketiga, seberapa besar kita mau untuk mau melakukan aksi langsung dengan berikhtiar. Jika kita sudah melakukan evaluasi diri serta percaya diri sendiri namun tanpa melakukan aksi, maka tidak akan terjadi apa-apa dalam usaha kita.

Dari ketiga formula yang ia jabarkan ini ternyata sudah juga ada korelasinya dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Furqan ayat 70, yang artinya:

“Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

“Banyak dari kita yang ingin agar Allah dapat mengubah nasib kita, dari nasib yang kurang baik menjadi nasib yang baik. Sebagai contohnya, dari yang awalnya memiliki hutang miliyaran menjadi memiliki asset miliaran,” ujarnya..

Namun semua itu memang sudah dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Furqan ayat 70. Ketiga formula yang telah ia sampaikan, semuanya terkandung dalam ayat tersebut. Mengenai evaluasi diri yang berkaitan dengan taubat, lalu kepercayaan diri yang berkaitan dengan keimanan, dan juga tentang sebuah aksi yang diiringi dengan ikhtiar yang berkaitan dengan amal saleh.

Semoga kedepannya kita bisa mengaplikasikan ketiga formula yang disampaikan oleh Dr. Andhyka tersebut, agar kelak kita bisa menjadi golongan orang-orang yang beruntung dijalan Allah SWT.

