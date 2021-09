KEUTAMAAN Surat At Tariq tentu ada seperti surat-surat lainnya di dalam Alquran. Surat At Tariq berada di urutan ke-86 setelah Surat Al Buruj. Surat At Tariq mempunyai 17 ayat dan masuk dalam golongan Makkiyyah.

Surat At Tariq bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya adalah" Yang Datang di Malam Hari" ini memiliki keistimewaan dan keutamaan tersendiri.

Baca Juga: Bagaimana Sikap Seorang Muslim Saat Menerima Informasi dari Orang yang Fasik

Dalam kitab Lamahatul Anwar wa Nafahatul Azhar, Muhammad bin Abdul Wahid Al-Ghafiqi menyebutkan beberapa riwayat mengenai keutamaannya yakni:

1. orang yang membaca surah At Tariq, dia akan mendapatkan pahala dan kebaikan sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Hal ini berdasarkan riwayat berikut;

Baca Juga: Sihir Apakah Itu Nyata, Begini Pandangan Ulama

عن ابي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة والسماء والطارق اعطاه الله بعدد كل نجم في السماء عشر حسنات

Dari Ubay bin Ka’ab, dari Rasulullah Saw; Barangsiapa membaca surah ‘Was samaa-i wath thariq, maka Allah akan memberinya sepuluh kebaikan sebanyak hitungan bintang yang ada di langit.

2. Kedua, orang yang membaca Surat At Tariq, maka dia akan dilindungi dan dihalangi dari musuh-musuhnya. Ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut;

Dengarkan Murrotal Al-Qur'an di Okezone.com, Klik Tautan Ini: https://muslim.okezone.com/alquran

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من خاف على نفسه فقرأ سورة الطارق حفظه الله من عدوه وحال بينه وبينه Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda; Barangsiapa takut terjadi sesuatu pada dirinya, kemudian dia membaca surah Al-Thariq, maka Allah akan menjaganya dari musuhnya, dan Allah akan menghalanginya dari musuhnya.