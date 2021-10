GEMERLAPNYA dunia hiburan yang menyajikan popularitas dan harta memang terlihat menggiurkan. Namun, hal tersebut tidak selalu menjadi pilihan hidup bagi sebagian artis. Beberapa dari mereka justru memutuskan hijrah meninggalkan dunia yang melambungkan namanya itu.

Berikut telah MNC Portal rangkum enam artis Indonesia yang memutuskan meninggalkan karier serta ketenarannya dan kini mantap menjadi seorang pendakwah.

1. Akri Patrio

Muhammad Akri Falaq atau akrab disapa Akri Patrio dulunya terkenal sebagai pelawak grup 'Patrio' bersama Eko dan Parto. Namanya melejit setelah mengisi acara 'Ngelaba' di televisi.

Sejak grup itu bubar, Akri merambah ke dunia seni peran. Perannya sebagai Ustadz Ferry dalam sinema Ramadhan 'Para Pencari Tuhan' ternyata membuat lelaki kelahiran Pandeglang, Banten, ini berubah menjadi seorang ustadz sampai sekarang.

2. Derry Sulaiman

Daftar artis selanjutnya adalah mantan gitaris band metal Betrayer, Derry Sulaiman. Mulanya Derry meninggalkan grup band tersebut pada tahun 1998 untuk pindah ke Bali. Setelah pindah ke Bali, ia merasa jenuh dan memutuskan untuk hijrah. Ia pun menggunakan musik sebagai sarana dalam menyebarkan ajaran-ajaran Islam, seperti dalam lagu 'Dunia Sementara Akhirat Selamanya' dan 'Suara Langit'.

3. Sakti Sheila On 7

Saktia Ari Seno merupakan mantan gitaris dari grup musik Sheila on 7. Ia memutuskan mundur dari gempita panggung musik pada 2006 atau setahun setelah merilis album The Best bertajuk 'Jalan Terus'. Setelah itu, Sakti memutuskan hijrah dan mengganti namanya menjadi Salman Al Jugjawy.

4. Oki Setiana Dewi

Nama Oki Setiana Dewi melejit setelah bermain dalam film 'Ketika Cinta Bertasbih 1 dan 2', 'Demi Cinta', dan beberapa sinetron seperti 'Ketika Cinta Bertasbih Spesial Ramadhan', 'Anak-anak Manusia', dan sinetron 'Dari Sujud ke Sujud'.

Kini kakak kandung YouTuber Ria Ricis itu memutuskan untuk lebih tekun dalam kegiatan agama Islam. Dia aktif mengisi kajian di beberapa tempat maupun di berbagai acara televisi.

5. Astri Ivo



Astrie Feizaty Ivo yang akrab disapa Astri Ivo merupakan salah satu aktris lawas era 1980-an yang kini sudah memutuskan pensiun dari dunia hiburan Tanah Air. Karier Astri Ivo itu sudah dijalaninya sejak kecil. Ia juga sempat menjadi salah satu aktris cilik yang menuai segudang prestasi pada eranya. Setelah pensiun dari dunia hiburan Tanah Air, Astri Ivo memilih untuk menjalani kegiatannya sebagai seorang pendakwah. Kesibukannya selalu dihiasi oleh berbagai kajian keagamaan.

6. Peggy Melati Sukma

Artis terakhir yang masuk daftar ini adalah Peggy Melati Sukma. Pemeran tokoh centil dalam sinetron 'Gerhana' ini memilih mengenakan hijab setelah bercerai dari Wisnu Tjandra pada tahun 2012. Kini ia dikenal sebagai pendakwah yang mempunyai pembawaan sangat santun. Peggy pun sekarang telah mantap mengenakan cadar. Selain bersyiar, ia juga fokus sebagai penggiat sosial.

