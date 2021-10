SISWA penyandang disabilitas tunanetra Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kembali menorehkan prestasi internasional di bidang karya ilmiah. Kali ini kolaborasi riset dan inklusi MAN 2 Sleman menghasilkan juara III kompetisi International Avicenna Youth Science Fair (IAYSF) di Teheran, Iran, Tahun 2021.

Mereka adalah Nur Eko Saputra, Farah Mujahidah, Setyaningrum, Ikhwan Khanafi, Imam Mustofa yang merupakan siswa difabel netra, serta Fani Mega Rahmawati siswa awas sebagai pendamping berhasil raih medali perunggu dengan judul penelitian 'Self-Concept Development of Adolescents with Blind Disabilities (Case Study of MAN 2 Sleman)'.

"Kompetisi diselenggarakan mulai September 2021. Diawali dengan pengumpulan proposal penelitian dan yang lolos melaju final pada 7–9 Oktober 2021. Tim Riset MAN 2 Sleman berhasil lolos tahap 1 dan melakukan presentasi penelitian di depan juri pada Jumat 8 Oktober 2021 pukul 19.00 WIB melalui Google Meet dengan didampingi Suratini SPd selaku pembimbing inklusi selama presentasi berlangsung," kata Kepala MAN 2 Sleman Muhammad Wahdan Zani, dalam keterangan yang diterima Okezone, Senin (25/10/2021).

Dengan durasi 20 menit, jelas Wahdan, siswa difabel netra MAN 2 Sleman mempresentasikan penelitian dengan sangat menarik menggunakan bahasa Inggris. "Mereka mampu menjawab pertanyaan dari juri secara bergantian," sambungnya.

"Pengumuman pemenang pada kompetisi diumumkan melalui zoom meeting pada Sabtu 23 Oktober 2021 dan melalui web IAYSF pada Minggu 24 Oktober 2021, dan dikabarkan oleh pembimbing riset," tambah Wahdan.

Sementara pembimbing riset MAN 2 Sleman, Arif Makruf, mengatakan siswa difabel netra telah menorehkan banyak prestasi dalam bidang riset, baik nasional maupun internasional. "Ini adalah kali ketiga difabel netra MAN 2 Sleman meraih juara. Pertama pada kompetisi Internasional Science and Invention Fair (ISIF), kedua pada kompetisi Madrasah Young Researcher Super Camp (MYRES), dan ketiga pada kompetisi IAYSF ini. Semoga ke depan akan terus mengharumkan nama madrasah," jelasnya. Baca juga: Kisah Haru Gadis Cantik dan Mamanya Jadi Mualaf, Bersyahadat saat Bertemu Syekh di Suriah Kakanwil Kemenag DIY Mamsin Afif juga sampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada siswa difabel netra juga pendamping riset madrasah. "Saya sangat mengapresiasi atas torehan prestasi yang luar biasa ini, sebagai madrasah riset dan inklusi, MAN 2 Sleman mampu membuktikan kepada publik bahwa difabel netra mampu mengharumkan nama madrasah dan Kementerian Agama di tingkat internasional," ungkapnya.