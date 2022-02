JAKARTA kembali diguncang gempa pada Jumat sore ini. Dilaporkan, gempa tersebut berkekuatan Magnitudo 5,5. Pusat gempa berada di 71 kilometer barat daya Bayah, Banten. Kedalaman gempa 10 kilometer dan dilaporkan tidak berpotensi tsunami.

Terkait musibah gempa ini, ada doa yang bisa dibaca agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.

Baca juga: Gempa M5,5 Guncang Bayah Banten, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أعُوذُ بِكَ مِنَ الهَدْمِ وأعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي وأعُوذُ بِكَ مِنَ الغَرَقِ وَالحَرَقِ وَالهَرَمِ وَأعُوذُ بِكَ أن يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطانُ عِنْدَ المَوْتِ وأعُوذُ بِكَ أنْ أمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِراً وأعُوذُ بِكَ أن أمُوتَ لَديغاً

Allahumma inni a'udzubika minal hadmi wa a'udzubika minat taraddi wa a'udzubika minal gharaqi wal haraqi wal harami wa a'udzubika an yatakhabbathanisy syaithanu 'indal maut wa 'audzubika an amuta fi sabilika mudbiran wa a'udzubika an amuta ladighan.

"Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari reruntuhan (longsor), dan aku berlindung pada-Mu dari tergelincir, dan aku berlindung pada-Mu dari tenggelam (banjir), terbakar, dan tak berdaya. Dan aku berlindung pada-Mu apabila syetan menjerumuskan padaku ketika akan mati, dan aku berlindung pada-Mu apabila mati dalam keadaan berbalik arah dari jalan-Mu (murtad), dan aku berlindung pada-Mu apabila mati karena disengat." (HR Abu Dawud)

Baca juga: 7 Pemimpin Muslim Terkaya Sepanjang Masa, Mulai Nabi Sulaiman hingga Para Sahabat

Wakil Ketua Majelis Dakwah dan Pendidikan Islam (Madani) Ustadz Ainul Yaqin mengatakan semua musibah yang terjadi terhadap manusia di muka bumi adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.

"Semua yang ada di muka bumi telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu atas perintah-Nya (mengucapkan) Kun Fayakun," ungkapnya saat dihubungi MNC Portal beberapa waktu lalu.

Dengarkan Murrotal Al-Qur'an di Okezone.com, Klik Tautan Ini: https://muslim.okezone.com/alquran

Ustadz Ainul Yaqin melanjutkan, musibah yang terjadi bisa melalui apa saja. Misalnya kecelakaan lalu lintas; bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tsunami; kebakaran; dan lain sebagainya. Semuanya sudah terencana oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca juga: Simak! Lakukan Amalan Ini di Hari Jumat Akan Allah Balas 10 Kali Lipat Baca juga: Viral Ceramah Oki Setiana Dewi soal KDRT, Ini Pandangan Hukum Negara dan Islam Oleh karena itu, sebaiknya kaum Muslimin selalu meminta perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengawali setiap kegiatan dengan membaca doa atau setelah sholat fardhu maupun sunah. Wallahu a'lam bishawab.