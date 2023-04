BULAN Ramadhan adalah bulan suci yang sangat istimewa. Keistimewaan Bulan Ramadhan itu bahkan banyak diungkapkan dalam ayat dan hadis. Semakin banyak mengetahui akan keistemewaanya maka semakin bersemangat menghidupkan Ramadhan dengan amalan-amalan sunah dan wajib.

Ustaz Muhammad Abduh Tuasikal menjelaskan beberapa keistemewaan Ramadhan. Di antaranya, pada bulan ramadhan terdapat suatu malam yang lebih baik dari seribu bulan yaitu lailatul qadar (malam kemuliaan). Pada malam inilah โ€“yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadhan- saat diturunkannya Al Qurโ€™anul Karim.

ย BACA JUGA:

Allah Taโ€™ala berfirman,

ุฅูู†ู‘ูŽุง ุฃูŽู†ู’ุฒูŽู„ู’ู†ูŽุงู‡ู ูููŠ ู„ูŽูŠู’ู„ูŽุฉู ุงู„ู’ู‚ูŽุฏู’ุฑู (1) ูˆูŽู ูŽุง ุฃูŽุฏู’ุฑูŽุงูƒูŽ ู ูŽุง ู„ูŽูŠู’ู„ูŽุฉู ุงู„ู’ู‚ูŽุฏู’ุฑู (2) ู„ูŽูŠู’ู„ูŽุฉู ุงู„ู’ู‚ูŽุฏู’ุฑู ุฎูŽูŠู’ุฑูŒ ู ูู†ู’ ุฃูŽู„ู’ูู ุดูŽู‡ู’ุฑู (3

ย

โ€Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Quran) pada lailatul qadar (malam kemuliaan). Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan.โ€ (QS. Al Qadr: 1-3).

ย

Dikutip dari laman Rumasyo disebutkan, Dan Allah Taโ€™ala juga berfirman,

ย BACA JUGA:

ุฅูู†ู‘ูŽุง ุฃูŽู†ู’ุฒูŽู„ู’ู†ูŽุงู‡ู ูููŠ ู„ูŽูŠู’ู„ูŽุฉู ู ูุจูŽุงุฑูŽูƒูŽุฉู ุฅูู†ู‘ูŽุง ูƒูู†ู‘ูŽุง ู ูู†ู’ุฐูุฑููŠู†ูŽ

โ€Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan.โ€ (QS. Ad Dukhan: 3). Yang dimaksud malam yang diberkahi di sini adalah malam lailatul qadr. Inilah pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Jarir Ath Thobari rahimahullah.(Tafsir Ath Thobari, 21/6.) Inilah yang menjadi pendapat mayoritas ulama di antaranya Ibnu โ€˜Abbas radhiyallahu โ€˜anhuma.(Zaadul Masiir, 7/336-337)

Dengarkan Murrotal Al-Qur'an di Okezone.com, Klik Tautan Ini: https://muslim.okezone.com/alquran

Follow Berita Okezone di Google News

Selain itu, dalam sumber yang sama disebut, bulan Ramadhan adalah salah satu waktu dikabulkannya doโ€™a.

Rasulullah shallallahu โ€˜alaihi wa sallam bersabda,

ุฅูู†ู‘ูŽ ู„ูู„ู‘ู‡ู ููู‰ ูƒูู„ู‘ู ูŠูŽูˆู’ู ู ุนูุชู’ู‚ูŽุงุกูŽ ู ูู†ูŽ ุงู„ู†ู‘ูŽุงุฑู ููู‰ ุดูŽู‡ู’ุฑู ุฑูŽู ูŽุถูŽุงู†ูŽ ,ูˆูŽุฅูู†ู‘ูŽ ู„ููƒูู„ู‘ู ู ูุณู’ู„ูู ู ุฏูŽุนู’ูˆูŽุฉู‹ ูŠูŽุฏู’ุนููˆู’ ุจูู‡ูŽุง ููŽูŠูŽุณู’ุชูŽุฌููŠู’ุจู ู„ูŽู‡ู

โ€Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadhan,dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doโ€™a maka pasti dikabulkan.โ€ย (HR. Al Bazaar, dari Jabir bin โ€˜Abdillah. Al Haitsami dalam Majmaโ€™ Az Zawaid (10/149) mengatakan bahwa perowinya tsiqoh (terpercaya). Lihat Jaamiโ€™ul Ahadits, 9/224)

Nabi shallallahu โ€˜alaihi wa sallam bersabda,

ุซูŽู„ุงูŽุซูŽุฉูŒ ู„ุงูŽ ุชูุฑูŽุฏู‘ู ุฏูŽุนู’ูˆูŽุชูู‡ูู ู ุงู„ุตู‘ูŽุงุฆูู ู ุญูŽุชู‘ูŽู‰ ูŠููู’ุทูุฑูŽ ูˆูŽุงู„ุฅูู ูŽุงู ู ุงู„ู’ุนูŽุงุฏูู„ู ูˆูŽุฏูŽุนู’ูˆูŽุฉู ุงู„ู’ู ูŽุธู’ู„ููˆู ู

โ€œTiga orang yang doโ€™anya tidak tertolak: orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doโ€™a orang yang dizholimiโ€.(HR. At Tirmidzi no. 3598. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan) An Nawawi rahimahullah menjelaskan,ย โ€œHadits ini menunjukkan bahwa disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk berdoโ€™a dari awal ia berpuasa hingga akhirnya karena ia dinamakan orang yang berpuasa ketika itu.โ€(Al Majmuโ€™, 6/375)

An Nawawi rahimahullah mengatakan pula, โ€œDisunnahkan bagi orang yang berpuasa ketika ia dalam keadaan berpuasa untuk berdoโ€™a demi keperluan akhirat dan dunianya, juga pada perkara yang ia sukai serta jangan lupa pula untuk mendoakan kaum muslimin lainnya.โ€ (Al Majmuโ€™, 6/375)

Waallahuโ€™alam.