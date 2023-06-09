Masya Allah! Viral Mahasiswa Tetap Hadir Wisuda di Hari Ayahnya Meninggal, Netizen Ikut Terharu

Viral mahasiswa tetap hadir wisuda di hari ayahnya meninggal dunia. (Foto: TikTok @vinarefty)

VIRAL haru seorang mahasiswa tetap hadir wisuda di hari ayahnya meninggal dunia. Diketahui bahwa wisuda bagi sebagian orang adalah momen bahagia. Ini hasil perjuangan menyelesaikan kuliah hingga meraih gelar.

Sayangnya, tidak semua wisudawan merasakan momen bahagia tersebut. Seperti terjadi pada salah seorang wisudawan dari salah satu kampus di Jakarta ini.

Dilansir TikTok @vinarefty, saat prosesi wisuda hampir selesai, pembawa acara tiba-tiba mengumumkan ada seorang wisudawan yang terlambat datang lantaran sang ayah meninggal dunia.

Setelah itu, wisudawan tersebut diminta maju ke depan dan langsung mengikuti prosesi wisuda. Terlihat wisudawan itu mencoba tegar atas apa yang menimpa dirinya.

Ia akhirnya maju dan berjabat tangan dengan dosen serta rektor. Akhirnya, dia mendapat gelar sarjana dari jurusan ilmu komunikasi.