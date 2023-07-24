Masya Allah! 2 Amalan Ini Pahalanya Lebih Besar dari Haji dan Umrah, Apa Saja?

Ilustrasi amalan yang pahalanya lebih besar dari haji dan umrah. (Foto: Shutterstock)

BENARKAH ada amalan yang pahalanya lebih besar dari haji dan umrah? Simak jawabannya berikut ini, seperti pernah dijelaskan Syekh Ali Jaber.

Setiap Muslim ingin menunaikan ibadah haji untuk menyempurnakan Rukun Islam. Meski demikian, tidak semua orang belum pergi ke Tanah Suci karena satu dan lain hal.

Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam pernah mengatakan ada amalan yang pahalanya jauh lebih besar daripada haji dan sholat. Berikut ini amalan-amalan tersebut, sebagaimana telah Okezone rangkum:

1. Dzikir

Dilansir kanal Youtube Ceramah Singkat, Syekh Ali Jaber rahimahullah pernah menyebutkan jika ada suatu amalan yang pahalanya melebihi ibadah haji dan sholat.

Amalan yang dimaksud adalah berdzikir. "Dzikir itu termasuk salah satu amalan sederhana, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih besar daripada haji, jauh lebih besar daripada sholat sendiri," ucapnya.