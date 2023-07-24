Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Masya Allah! 2 Amalan Ini Pahalanya Lebih Besar dari Haji dan Umrah, Apa Saja?

Hantoro , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |16:24 WIB
Masya Allah! 2 Amalan Ini Pahalanya Lebih Besar dari Haji dan Umrah, Apa Saja?
Ilustrasi amalan yang pahalanya lebih besar dari haji dan umrah. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

BENARKAH ada amalan yang pahalanya lebih besar dari haji dan umrah? Simak jawabannya berikut ini, seperti pernah dijelaskan Syekh Ali Jaber.

Setiap Muslim ingin menunaikan ibadah haji untuk menyempurnakan Rukun Islam. Meski demikian, tidak semua orang belum pergi ke Tanah Suci karena satu dan lain hal.

Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam pernah mengatakan ada amalan yang pahalanya jauh lebih besar daripada haji dan sholat. Berikut ini amalan-amalan tersebut, sebagaimana telah Okezone rangkum:

Info grafis amalan di bulan Muharram. (Foto: Okezone)

1. Dzikir

Dilansir kanal Youtube Ceramah Singkat, Syekh Ali Jaber rahimahullah pernah menyebutkan jika ada suatu amalan yang pahalanya melebihi ibadah haji dan sholat.

Amalan yang dimaksud adalah berdzikir. "Dzikir itu termasuk salah satu amalan sederhana, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih besar daripada haji, jauh lebih besar daripada sholat sendiri," ucapnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Umrah Haji haji dan umrah Amalan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/330/3178524/doa-VX4L_large.jpg
3 Amalan Lunas Utang 1 Hari dalam Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/614/3176625/senyum-IluP_large.jpg
Amalan Sunnah Sehari-hari yang Sering Diabaikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/330/3170776/sedekah-gYny_large.jpg
Ini 3 Amalan yang Tidak Terputus Pahalanya Setelah Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/614/3116053/doa-QkVY_large.jpg
4 Amalan Lunas Utang 1 Hari, Yuk Amalkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/616/3064808/rutin-diamalkan-malam-jumat-ini-bacaan-surat-al-kahfi-teks-latin-arab-hingga-artinya-cvj1dB5C2n.jpg
Rutin Diamalkan Malam Jumat, Ini Bacaan Surat Al Kahfi Teks Latin Arab hingga Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/614/3057177/bolehkah-membagikan-perbuatan-amal-salih-ke-media-sosial-5fOfnDr2k3.jpg
Bolehkah Membagikan Perbuatan Amal Salih ke Media Sosial?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement