Doa untuk Menyembuhkan Kanker

DOA untuk menyembuhkan penyakit kanker yang bisa diucapkan dalam meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat penting diketahui semua umat manusia.

Dilansir tausiyah Ustadz Dr Syafiq Riza Basalamah Lc MA dalam channel YouTube-nya, terdapat sebuah dzikir atau doa yang dapat membantu kesembuhan penyakit kanker. Dzikir tersebut merupakan bacaan yang juga terkandung dalam dzikir pagi dan petang (Al Matsurat).

اَللَّهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ، اَللَّهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ، اَللَّهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ، لاَ إِلَـهَ إِلاَّ أَنْتَ. اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، وَأَعُوْذ ُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لاَ إِلَـهَ إِلاَّ أَنْتَ

Allahumma afini fi badani allahumma afini fi sam’i allahumma afini fi bashari la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, wa a'udzubika min 'adzabil kubr, laillahailla anta