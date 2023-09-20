Viral Azizah Salsha Istri Pratama Arhan Kenakan Hijab saat Live TikTok, Bikin Pangling

SEJAK menjadi istri bek timnas Indonesia Pratama Arhan, Azizah Salsha selalu menjadi perhatian. Termasuk saat dia live di akun media sosial TikTok dengan mengenakan hijab. Penampilan Azizah tersebut langsung mendapat beragam respons dari penggemarnya karena bikin pangling.

Azizah menikah dengan Arhan Pada 20 Agustus 2023 lalu, di Tokyo, Jepang. Pernikahan keduanya dihadiri oleh Ketua Umum PSSI Erick Tohir yang juga Menteri BUMN. Selain Erick, hadir juga beberapa pengurus PSSI, dan Pelatih Timnas U-23 Indra Sjafri.

Sempat beredar kabar, jika pernikahan keduanya karena dijodohkan oleh orang tua Azizah, Andre Rosiade. Meski kabar tersebut sudah dibantah pihak keluarga. Kabar tersebut juga ditepis dengan penampilan keduanya di publik saat Arhan membela timnas Indonesia saat Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Termasuk selebrasi Arhan yang membuka jersey timnas untuk memperlihatkan kaos bertuliskan nama Azizah dan tanggal pernikahan keduanya. Selebrasi tersebut langsung viral dan menggugurkan tudingan jika keduanya dijodohkan.

Status Azizah sebagai salah satu selebgram, membuat dia sering membagikan kesehariannya di media sosial. Tapi, dari postingan yang dilakukan wanita kelahiran 21 Oktober 2003 tersebut belum terlihat mengenakan hijab.