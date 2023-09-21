Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Pemain Timnas Indonesia U-24 Hugo Samir Hafal Alquran, Jacksen F Tiago: Sejak Kecil Sekolah Islam

Maruf El Rumi , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |13:08 WIB
Pemain Timnas Indonesia U-24 Hugo Samir Hafal Alquran, Jacksen F Tiago: Sejak Kecil Sekolah Islam
Hugo Samir dan sang ayah Jacksen F Tiago. (Foto: Instagram @jt_jacksen_f_tiago_coach)
A
A
A

HUGO Samir menjadi pusat perhatian banyak orang setelah tampil gemilang bersama Timnas Indonesia U-24. Apalagi, dia juga dikenal sebagai pemain yang luar biasa karena memiliki sifat salih dan hafal Alquran.

Sang ayah coach Jacksen F Tiago mengungkapkan putranya itu mengenyam pendidikan di sekolah Islam, mulai taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah atas. Semua tempat pendidikan yang Hugo Samir ikuti mengajarkan syariat Islam. 

Hugo Samir. (Foto: Instagram @hugosamir28)

"Sejak kecil, sekolah dia mulai TK semua Islam," kata pelatih Jacksen F Tiago kepada Okezone, Kamis (21/9/2023).

Sebagai penghafal Alquran, Hugo Samir pernah memenangkan sejumlah lomba keagamaan Islam. Salah satu momen dibagikan ayahnya Jacksen F Thiago di akun Instagram-nya @jacksen_tiago.

Dalam unggahan itu sang ayah menulid keterangan kelulusan Hugo Samir. "Hugo Samir. Hafidz Qur’an, Atlet sepakbola. Calon pencetak Ballon d'Or," ungkapnya. 

Halaman:
1 2 3
