Pemain Timnas Indonesia U-24 Hugo Samir Hafal Alquran, Jacksen F Tiago: Sejak Kecil Sekolah Islam

HUGO Samir menjadi pusat perhatian banyak orang setelah tampil gemilang bersama Timnas Indonesia U-24. Apalagi, dia juga dikenal sebagai pemain yang luar biasa karena memiliki sifat salih dan hafal Alquran.

Sang ayah coach Jacksen F Tiago mengungkapkan putranya itu mengenyam pendidikan di sekolah Islam, mulai taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah atas. Semua tempat pendidikan yang Hugo Samir ikuti mengajarkan syariat Islam.

"Sejak kecil, sekolah dia mulai TK semua Islam," kata pelatih Jacksen F Tiago kepada Okezone, Kamis (21/9/2023).

Sebagai penghafal Alquran, Hugo Samir pernah memenangkan sejumlah lomba keagamaan Islam. Salah satu momen dibagikan ayahnya Jacksen F Thiago di akun Instagram-nya @jacksen_tiago.

Dalam unggahan itu sang ayah menulid keterangan kelulusan Hugo Samir. "Hugo Samir. Hafidz Qur’an, Atlet sepakbola. Calon pencetak Ballon d'Or," ungkapnya.