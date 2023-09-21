Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

25 Ucapan Maulid Nabi Muhammad SAW 2023 Islami yang Indah dan Menyentuh Hati

Muhammad Maulana Riziq , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |18:21 WIB
25 Ucapan Maulid Nabi Muhammad SAW 2023 Islami yang Indah dan Menyentuh Hati
Ilustrasi ucapan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

INILAH 25 ucapan Maulid Nabi Muhammad SAW 2023 Islami yang indah dan menyentuh hati. Sangat menarik diketahui kaum Muslimin.

Maulid Nabi diperingati setiap tahunnya oleh kaum Muslimin. Peringatan hari kelahiran Nabi tahun ini jatuh pada 28 September 2023.

Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menyambut Maulid Nabi. Salah satunya melalui ucapan indah dan menyentuh ke sesama Muslim.

Berikut ini 25 ucapan Maulid Nabi, sebagaimana telah Okezone himpun: 

Ilustrasi Maulid Nabi. (Foto: Shutterstock)

1. Selamat memperingati Maulid Nabi. Semoga akhlak mulia dan kerendahan hatinya selalu menjadi teladan bagi kita semua.

2. Selamat merayakan Maulid Nabi. Semoga peringatan hari kelahiran Rasulullah ini menjadi pengingat bagi seluruh umat manusia agar terus mengikuti langkah beliau menjadi rahmatan lil alamin.

3. Selamat merayakan Maulid Nabi. Semoga akhlak dan tingkah laku kita mencerminkan orang yang beriman dan bertakwa.

4. Selamat Maulid Nabi bagi umat Islam. Semoga kita lebih mengamalkan risalah yang dibawakan Rasulullah.

5. Engkau adalah pelita hidup, engkau membawa kebenaran, membimbing kami menuju jalan yang lurus, dan karenamu kami beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat memperingati Maulid Nabi.

6. Semesta ini berseri, penuh sukacita, dan bahagia menyambut Maulid Nabi. Kegembiraan telah bersinar terang dari kelahiran sang suri teladan Rasulullah. Selamat Maulid Nabi.

7. Selamat Maulid Nabi. "Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." (QS Al Anbiyaa: 107)

8. Selamat Maulid Nabi. Semoga damai selalu menyertai kita semua. Aamiin.

9. Selamat merayakan Maulid Nabi. Semoga masih ada waktu untuk berbenah dan mengejar target yang kita buat di awal tahun ini.

10. Selamat Maulid Nabi. Semoga ajaran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam terus melekat pada diri kita sehingga terus menjalankan segala perintah agama. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/614/3171918/maulid_nabi-V3Jh_large.jpg
Maulid Nabi Momentum Perkuat Rasa Cinta terhadap Rasulullah SAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/614/3167894/meng_nasaruddin_umar-ucVp_large.jpg
Peringati Maulid Nabi, Menag Kenalkan Konsep Ekoteologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/330/3167856/khutbah_jumat-7hVl_large.jpg
Khutbah Jumat : Maulid Nabi, Momen Teladani Kepemimpinan Rasulullah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/330/3167726/puasa-hVvO_large.jpg
Bolehkah Puasa di Hari Maulid Nabi Muhammad SAW?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/614/3167649/maulid_nabi-iuec_large.jpg
Peristiwa Istimewa yang Terjadi saat Kelahiran Nabi Muhammad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/614/3167636/maulid_nabi-BZz1_large.jpg
Maulid Nabi 2025 Berapa Hijriah?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement