25 Ucapan Maulid Nabi Muhammad SAW 2023 Islami yang Indah dan Menyentuh Hati

INILAH 25 ucapan Maulid Nabi Muhammad SAW 2023 Islami yang indah dan menyentuh hati. Sangat menarik diketahui kaum Muslimin.

Maulid Nabi diperingati setiap tahunnya oleh kaum Muslimin. Peringatan hari kelahiran Nabi tahun ini jatuh pada 28 September 2023.

Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menyambut Maulid Nabi. Salah satunya melalui ucapan indah dan menyentuh ke sesama Muslim.

Berikut ini 25 ucapan Maulid Nabi, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Selamat memperingati Maulid Nabi. Semoga akhlak mulia dan kerendahan hatinya selalu menjadi teladan bagi kita semua.

2. Selamat merayakan Maulid Nabi. Semoga peringatan hari kelahiran Rasulullah ini menjadi pengingat bagi seluruh umat manusia agar terus mengikuti langkah beliau menjadi rahmatan lil alamin.

3. Selamat merayakan Maulid Nabi. Semoga akhlak dan tingkah laku kita mencerminkan orang yang beriman dan bertakwa.

4. Selamat Maulid Nabi bagi umat Islam. Semoga kita lebih mengamalkan risalah yang dibawakan Rasulullah.

5. Engkau adalah pelita hidup, engkau membawa kebenaran, membimbing kami menuju jalan yang lurus, dan karenamu kami beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat memperingati Maulid Nabi.

6. Semesta ini berseri, penuh sukacita, dan bahagia menyambut Maulid Nabi. Kegembiraan telah bersinar terang dari kelahiran sang suri teladan Rasulullah. Selamat Maulid Nabi.

7. Selamat Maulid Nabi. "Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." (QS Al Anbiyaa: 107)

8. Selamat Maulid Nabi. Semoga damai selalu menyertai kita semua. Aamiin.

9. Selamat merayakan Maulid Nabi. Semoga masih ada waktu untuk berbenah dan mengejar target yang kita buat di awal tahun ini.

10. Selamat Maulid Nabi. Semoga ajaran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam terus melekat pada diri kita sehingga terus menjalankan segala perintah agama.