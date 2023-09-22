Apes! Abu Nawas Sakit Gigi Gara-Gara Makan Roti Pakai Es

ABU Nawas sakit gigi. Ia pun pergi berobat ke seorang tabib. Tapi apesnya malah dibilang, "Bagus."

Abu Nawas menemui tabib tersebut karena giginya sangat sakit. Kondisinya kali ini benar-benar sakit, bukan mencari-cari alasan untuk menghindari hukuman dari Baginda Raja.

Sebelum berangkat ke tabib tersebut, Abu Nawas memang memiliki kegelisahan karena kondisinya dianggap hanya intrik untuk mengelabui seseorang.

Tapi karena sakitnya sudah tidak kuat ditahan, Abu Nawas memaksakan diri memeriksanya ke tabib. Dia mengatakan kepada tabib, "Gigi saya sakit."

"Anda habis makan apa?" tanya sang tabib, seperti dihimpun dari nu.or.id, Sabtu (23/9/2023).