Cuma Tempelkan Telinga, Abu Nawas Bisa Obati Sakit Pangeran

ABU Nawas mendadak jadi tabib. Banyak tabib didatangkan ke istana untuk mengobati pangeran, tetapi tidak yang berhasil menyembuhkan. Akhirnya pihak istana mengadakan sayembara untuk khalayak ramai.

Siapa saja yang bisa menyembuhkan pangeran akan mendapat hadiah dari Raja. Meskipun bukan seorang tabib, Abu Nawas mengajukan diri dan yakin bisa menyembuhkan pangeran.

"Saya membutuhkan seorang tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri," ujar Abu Nawas, disitat dari nu.or.id, Selasa (26/9/2023).

Orang tua yang diinginkan Abu Nawas pun didatangkan oleh Raja. "Sebutkan satu per satu nama-nama desa di daerah selatan," pinta Abu Nawas kepada orang tua itu.

Ketika orang tua tersebut menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat, dan timur.

Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja merasa heran. "Kamu didatangkan ke sini bukan untuk berlibur," kata Raja.

"Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini," kata Abu Nawas menjelaskan.