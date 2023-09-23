Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Apes! Abu Nawas Diusir dari Kampung Sendiri Gara-Gara Dibilang Bikin Sial

Hantoro , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |05:25 WIB
Apes! Abu Nawas Diusir dari Kampung Sendiri Gara-Gara Dibilang Bikin Sial
Ilustrasi Abu Nawas. (Foto: YouTube Tabassam Channel)
A
A
A

ABU Nawas mendadak diusir dari kampung sendiri. Tapi bukan Abu Nawas namanya kalau tidak bisa pulang. Dia pun bisa kembali ke rumahnya memakai cara unik banget.

Dilansir nu.or.id, bermula saat Abu Nawas diusir keluar kampungnya sendiri. Alasannya, menurut penasihat Baginda Raja, Abu Nawas bikin sial. Hal itu disadarkan mimpi Raja yang diputuskan oleh penasihat.

Ilustrasi Abu Nawas. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)

Salah satu hukuman Abu Nawas ialah dilarang kembali ke kampung dengan menaiki keledai. Jika melanggar, maka Abu Nawas akan kena hukuman berat.

Singkatnya, masyarakat gembira Abu Nawas telah kembali ke kampung. Begitu juga dengan raja dan penggawa istana. Tetapi senangnya orang-orang istana karena bakal menghukum Abu Nawas. 

1 2
