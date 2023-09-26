Barakallah, Hafidzah Indonesia Juara MTQ Internasional di Dubai

HAFIDZAH Indonesia Muslihah Jamaluddin meraih juara dalam ajang Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ internasional di Dubai, Uni Emirat Arab. Muslimah asal Sulawesi Selatan ini mendapat juara 3 dalam kompetisi yang berlangsung pada 16–22 September 2023 tersebut.

"Kabar bahagia ini menjadi pelengkap deretan prestasi yang diraih Indonesia pada ajang MTQ internasional," ucap Kepala Subdirektorat Lembaga Tilawah dan Musabaqah Alquran dan Alhadist Rijal Ahmad Rangkuty di Jakarta, Sabtu 23 September 2023, dikutip dari Kemenag.go.id.

Sebelumnya Muslihah juga mewakili Indonesia pada ajang MTQ internasional di Aljazair pada 2022. Dalam kesempatan itu, ia dinobatkan menjadi duta negara.

Rijal menyebut sepanjang 2023 ada tujuh delegasi Indonesia berhasil meraih prestasi pada gelaran MTQ internasional. Masing-masing adalah:

1. Abdullah Fikri juara 3 cabang Tilawah MTQ Internasional 2023 di Teheran, Iran.

2. Ach Faiz Fikri juara 1 cabang Hafalan 30 Juz Putra MTQ Internasional 2023 di Thailand.