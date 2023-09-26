Maulid Nabi Muhammad SAW, Amalan Rasulullah saat Bangun Tidur

Bagi sebagian besar orang, bangun tidur tidak lebih sebagai rutinas harian, seperti halnya tidur, makan, minum atau bekerja. Tujuannya memulihkan kondisi saat lelah menjalani kegiatan sehari sehari.

Padahal, bangun tidur merupakan salah satu nikmat besar yang patut disyukuri karena masih diberikan umur panjang oleh Allah SWT. Diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan menebus kesalahan serta dosa dosa yang sudah dilakukan.

Salah satu bentuk rasa syukur ketika bangun tidur sudah dicontohkan Baginda Nabi Muhammad shallallahu ‘alahi wa sallam (SAW), melalu serangkaian amalan yang beliau lakukan. Termasuk di dalamnya, membaca sepuluh ayat terakhir surah Ali Imran. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun ini jadi momen untuk mengikuti apa yang telah dilakukan beliau.

Seperti diriwayatkan dalam hadis al-Bukhari dan Muslimyang ditulis kembali di buku Keutamaan al_quran dalam kesaksikan hadis, terbitan Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, 2022.

"Ibnu Abbas bercerita bahwa pada suata malam, dia tidur di rumah Maimunah, Ummul Mukinin, bibinya, Dia berkata:" Aku bebraring di sisi lebar tidur bantal, sementara Rasullah dan istrinya tidur di sisi panjang bantal. Beliau tidur sampai tengah malam, entah tepat, kurang atau lebih sedikit dari itu. Lalu, beiau bangun, duduk, dan mengusap bekas tidur di wajahnya dengan tangan. Beliau lantas membaca sepuluh ayat terakhir surat Ali Imran. Lalu, tangan beliau menghampiri air dari kulit yang tergantung, berwudu dengan sempurna, dan menunaikan salat." (Riwayat al Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas)