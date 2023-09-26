Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Maulid Nabi Muhammad SAW, Amalan Rasulullah saat Bangun Tidur

Maruf El Rumi , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |16:51 WIB
Maulid Nabi Muhammad SAW, Amalan Rasulullah saat Bangun Tidur
A
A
A

Bagi sebagian besar orang, bangun tidur tidak lebih sebagai rutinas harian, seperti halnya tidur, makan, minum atau bekerja. Tujuannya memulihkan kondisi saat lelah menjalani kegiatan sehari sehari.

Padahal, bangun tidur merupakan salah satu nikmat besar yang patut disyukuri karena masih diberikan umur panjang oleh Allah SWT. Diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan menebus kesalahan serta dosa dosa yang sudah dilakukan.

Salah satu bentuk rasa syukur ketika bangun tidur sudah dicontohkan Baginda Nabi Muhammad shallallahu ‘alahi wa sallam (SAW), melalu serangkaian amalan yang beliau lakukan. Termasuk di dalamnya, membaca sepuluh ayat terakhir surah Ali Imran. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun ini jadi momen untuk mengikuti apa yang telah dilakukan beliau. 

Seperti diriwayatkan dalam hadis al-Bukhari dan Muslimyang ditulis kembali di buku Keutamaan al_quran dalam kesaksikan hadis, terbitan Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, 2022.

"Ibnu Abbas bercerita bahwa pada suata malam, dia tidur di rumah Maimunah, Ummul Mukinin, bibinya, Dia berkata:" Aku bebraring di sisi lebar tidur bantal, sementara Rasullah dan istrinya tidur di sisi panjang bantal. Beliau tidur sampai tengah malam, entah tepat, kurang atau lebih sedikit dari itu. Lalu, beiau bangun, duduk, dan mengusap bekas tidur di wajahnya dengan tangan. Beliau lantas membaca sepuluh ayat terakhir surat Ali Imran. Lalu, tangan beliau menghampiri air dari kulit yang tergantung, berwudu dengan sempurna, dan menunaikan salat." (Riwayat al Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas)

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/614/3171918/maulid_nabi-V3Jh_large.jpg
Maulid Nabi Momentum Perkuat Rasa Cinta terhadap Rasulullah SAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/614/3167894/meng_nasaruddin_umar-ucVp_large.jpg
Peringati Maulid Nabi, Menag Kenalkan Konsep Ekoteologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/330/3167856/khutbah_jumat-7hVl_large.jpg
Khutbah Jumat : Maulid Nabi, Momen Teladani Kepemimpinan Rasulullah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/330/3167726/puasa-hVvO_large.jpg
Bolehkah Puasa di Hari Maulid Nabi Muhammad SAW?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/614/3167649/maulid_nabi-iuec_large.jpg
Peristiwa Istimewa yang Terjadi saat Kelahiran Nabi Muhammad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/614/3167636/maulid_nabi-BZz1_large.jpg
Maulid Nabi 2025 Berapa Hijriah?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement