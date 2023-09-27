Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Dajjal Takut Sama Siapa? Ternyata Ini Sosoknya

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |07:16 WIB
Dajjal Takut Sama Siapa? Ternyata Ini Sosoknya
Ilustrasi dajjal takut sama siapa (Foto: Okezone)
A
A
A

DAJJAL takut sama siapa? Ini yang harus diketahui, mengingat Dajjal menjadi malapetaka yang akan datang di akhir zaman.

Dia akan menjerumuskan manusia ke jurang kesesatan. Apalagi bagi manusia yang tidak memiliki iman kuat, maka akan mudah tergoda oleh Dajjal.

Sekalipun kuat, tapi Dajjal rupanya takut dengan Dukhan. Bisa dipahami melalui QS Ad Dukhan ayat 10 – 12. Dalam surat ini, Allah berfirman:

“Maka tunggulah hari ketika langit membawa dukhan (kabut) yang nyata, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih.” (QS Ad Dukhan ayat 10 – 12)

Dikutip berbagai sumber, Rabu (27/9/2023), dijelaskan kelak saat mendekati akhir zaman akan ada meteor yang jatuh ke bumi. Hal inilah yang menyebabkan ledakan dahsyat hingga menimbulkan debu-debu berterbangan membentuk kabut asap atau Dukhan.

Dukhan inilah yang akan menyebabkan Dajjal menjadi cacat dan pasukannya hancur lebur. Itulah yang paling ditakuti Dajjal.

Rasulullah SAW pun mendatangi Ibnu Shayyad untuk menguji apakah dia Dajjal atau bukan, maka Rasulullah menanyakan tentang perkara Dukhan (kabut).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172485//ilustrasi-lcDp_large.jpg
Majelis Taklim Harus Jadi Solusi Permasalahan Umat dan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/618/3156282//doa-GmVh_large.jpg
Doa Perlindungan dari Jin dan Setan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/340/3154674//viral-R2NT_large.jpg
Pacarnya Diganggu Makhluk Halus, Pria Ini Panggil Petugas Damkar untuk Usir Setan  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/614/3151031//dajjal-KpgY_large.jpg
Alasan Dajjal Tidak Disebut Dalam Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/330/3096514//tafsir-surat-al-baqarah-ayat-268-godaan-setan-takut-miskin-tVd648rzaj.jpg
Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 268: Godaan Setan Takut Miskin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/330/3094038//3-macam-bisikan-setan-dalam-hadits-nabi-termasuk-halangi-sholat-qM5FxQQBls.jpg
3 Macam Bisikan Setan dalam Hadits Nabi, Termasuk Halangi Sholat
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement