Dajjal Takut Sama Siapa? Ternyata Ini Sosoknya

DAJJAL takut sama siapa? Ini yang harus diketahui, mengingat Dajjal menjadi malapetaka yang akan datang di akhir zaman.

Dia akan menjerumuskan manusia ke jurang kesesatan. Apalagi bagi manusia yang tidak memiliki iman kuat, maka akan mudah tergoda oleh Dajjal.

Sekalipun kuat, tapi Dajjal rupanya takut dengan Dukhan. Bisa dipahami melalui QS Ad Dukhan ayat 10 – 12. Dalam surat ini, Allah berfirman:

“Maka tunggulah hari ketika langit membawa dukhan (kabut) yang nyata, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih.” (QS Ad Dukhan ayat 10 – 12)

Dikutip berbagai sumber, Rabu (27/9/2023), dijelaskan kelak saat mendekati akhir zaman akan ada meteor yang jatuh ke bumi. Hal inilah yang menyebabkan ledakan dahsyat hingga menimbulkan debu-debu berterbangan membentuk kabut asap atau Dukhan.

Dukhan inilah yang akan menyebabkan Dajjal menjadi cacat dan pasukannya hancur lebur. Itulah yang paling ditakuti Dajjal.

Rasulullah SAW pun mendatangi Ibnu Shayyad untuk menguji apakah dia Dajjal atau bukan, maka Rasulullah menanyakan tentang perkara Dukhan (kabut).