HOME MUSLIM TAUSYIAH

Apakah Benar Dajjal dan Lucifer Itu Sama? Simak Penjelasan Lengkapnya

Hafid Fuad , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |19:58 WIB
Apakah Benar Dajjal dan Lucifer Itu Sama? Simak Penjelasan Lengkapnya
Ilustrasi pertanyaan apakah Dajjal dan Lucifer adalah sama? (Foto: Istimewa/Sindonews)
A
A
A

BANYAK Muslim bertanya-tanya, apakah benar Dajjal dan Lucifer itu sama? Karena kerap kali dua nama tersebut selalu menjadi topik menarik bila membahas teori-teori mengenai agama dan kebobrokan umat.

Namun sejatinya dua nama tersebut berada dalam dua konteks yang berbeda. Meskipun keduanya mewakili kebatilan atau kejahatan dan sangat wajib untuk dijauhi oleh umat Muslim.

 BACA JUGA:

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (26/9/2023), nama Lucifer adalah nama yang diberikan kepada iblis dalam keyakinan Kristen. Nama ini muncul berdasarkan penafsiran atas ayat dalam Kitab Yesaya.

Secara lebih khusus, diyakini bahwa Lucifer adalah nama Iblis sebelum diusir dari surga. Dalam bahasa Latin, Lucifer berarti "Pembawa Cahaya".

Sejalan dalam agama Islam, Lucifer adalah istilah yang merujuk pada iblis atau setan. Iblis sendiri merupakan makhluk halus yang berjanji akan menyesatkan manusia dari ajaran Tauhid.

Halaman:
1 2
