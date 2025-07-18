Doa Perlindungan dari Jin dan Setan

JAKARTA - Jin dan setan merupakan musuh nyata bagi manusia. Mereka senantiasa berusaha menyesatkan dan menjauhkan manusia dari jalan Allah SWT. Dalam Alquran dan hadis disebutkan, tipu daya jin dan setan adalah bagian dari sumpah mereka untuk menyesatkan umat manusia. Agar tidak mudah terpengaruh dan terganggu oleh jin maupun setan, umat Islam dianjurkan membaca doa guna memberi perlindungan.

Doa-doa ini tidak hanya berfungsi sebagai perisai, tetapi juga dapat menenangkan hati serta menjaga diri dari pengaruh negatif yang tak kasat mata.

Berikut doa perlindungan dari jin dan setan, sebagaimana dihimpun Okezone pada Jumat (18/7/2025):

1. Doa yang Diajarkan Malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW

Dilansir laman NU Online, dalam sebuah riwayat disebutkan, pernah ada jin datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa lilin yang menyala. Lalu Malaikat Jibril berkata kepada Nabi:

"Maukah engkau aku ajarkan sebuah kalimat? Bila engkau ucapkan, lilinnya akan padam dan jin itu akan lari darimu. Jika engkau menginginkannya, ucapkanlah doa ini:"

‎

‎أَعُوذُ بِوَجْهِ اللَّهِ الْكَرِيمِ، وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ، مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ طَوَارِقِ اللَّيْلِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ.

A‘udzu bi wajhillahil kariim wa bi kalimatillahit tammati lati la yujawizuhunna barrun wala faajirun min syarri maa yanzilu minas sama’i, wa min syarri ma ya‘ruju fiha, wa min syarri ma dzara’a fil ardhi, wa min syarri ma yakhruju minha, wa min fitanil laili wan nahari, wa min thoriqil laili wannahari, illa thariqan yanthiqu bi khairin, ya Rahman.

Artinya: “Aku berlindung dengan wajah Allah Yang Maha Mulia dan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yang tidak bisa dilampaui oleh orang yang baik maupun yang durhaka. Dari kejahatan apa pun yang turun dari langit, dan kejahatan yang naik ke langit. Dari kejahatan yang ada di bumi dan yang keluar darinya. Dari fitnah malam dan siang, serta dari bencana malam dan siang, kecuali bencana yang datang membawa kebaikan, wahai Dzat Yang Maha Penyayang.”