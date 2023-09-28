Hukum Bacaan Surat Yasin Ayat 1-5

BEGINI hukum bacaan Surat Yasin ayat 1-5 yang wajib untuk diketahui setiap Muslim. Karena surah ke-36 dalam Alquran ini kerap dibaca oleh umat Muslim khususnya pada malam Jum’at atau acara-acara tertentu, seperti tahlilan.

Sebagaimana surah lain dalam Alquran, surah Yasin hendaknya dibaca dengan tajwid yang tepat dan benar. Tujuannya adalah agar pelafalan huruf jelas dan tidak merubah makna atau arti yang terkandung di dalamnya.

Guna mengetahui lebih lanjut, berikut contoh hukum bacaan surah Yasin ayat 1-5 dilansir dari berbagai sumber, Kamis (28/9/2023).

Surah Yasin Ayat 1-5

يس (1) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (2) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (3) عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (4) تَنزيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (5)

Artinya: “Ya Sin. Demi Alquran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul (yang berada) di atas jalan yang lurus, (sebagai wahyu) yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.” (QS. Yasin: 1-5)

Ayat pertama

Pada ayat pertama Surah Yasin terdapat hukum bacaan Mad Lazim Mukhaffaf Harfi dan Mad Lazim Harfi Musyba dengan cara baca dipanjangkan menjadi 3 alif atau 6 harakat.

Hukum tersebut muncul jika di permulaan ayat surah terdapat salah satu atau lebih huruf dari rangkaian berikut, nun (ن), qaf (ق), saad (ص), ‘ain (ع), sin (س), lam (ل), kaf (ك), dan mim (م).

Ayat kedua

Selanjutnya di ayat kedua terdapat hukum tajwid Alif Lam Qamariyah dan Mad Badal. Hukum tersebut tertuang dalam kata وَالْقُرْآنِ, di mana ada lam bertemu dengan huruf Al Qamariah yakni Qaf dan dibacanya jelas. Sedangkan Mad Badal ditandai dengan huruf alif berharakat fathah tegak dan dibacanya panjang 1 alif atau 2 harakat.

Alif Lam Qamariyah juga muncul di kata الْحَكِيمِ karena ada lam bertemu dengan Ha. Pada kata tersebut juga terdapat hukum Mad Arid Lissukun yang ditandai dengan huruf Mad Ya kasrah bertemu dengan mim dan diwakafkan. Cara membacanya 2-6 harakat.

Ayat ketiga

Hukum bacaan di ayat ketiga cukup banyak, yakni terdapat ghunnah, Alif Lam Qamariyah, dan Mad Arid Lissukun.

Bacaan Ghunnah sendiri terdapat pada kalimat إِنَّكَ dimana ada nun bertasydid. Sedangkan bacaan Al Qamariyah pada الْمُرْسَلِينَ karena ada lam bertemu dengan mim. Sementara hukum bacaan Mad Arid Lissukun pada kata الْمُرْسَلِينَ yakni huruf Mad Ya berharakat kasrah bertemu nun dan diwakafkan.