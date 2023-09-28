Maulid Nabi 2023, MUI Ungkap Hikmah Luar Biasa Besar di Baliknya

Ilustrasi MUI ungkap hikmah luar biasa di balik acara Maulid Nabi. (Foto: Istimewa/Sindonews)

SETIAP tanggal 12 Rabiul Awal, kaum Muslimin memperingati Maulid Nabi. Ini merupakan hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Abbas pun mengungkap hikmah di balik acara Maulid Nabi.

Ia menyatakan di momen Maulid Nabi ini sepatutnya Muslim atau Muslimah berusaha sekuat tenaga menjadikan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam sebagai tokoh identifikasi.

Berusaha meniru cara pandang dan berbuat serta bertingkah laku Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam, baik yang terkait akidah, ibadah, akhlak, hingga muamalah.

"Kita harus yakin dan percaya bahwa hanya dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya hidup kita baru akan bisa diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala," ungkap KH Anwar Abbas dalam keterangannya yang diterima Okezone, Kamis (28/9/2023).