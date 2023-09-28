Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Atmosfer Pelindung Planet Bumi, Alquran dan Sains Beberkan Buktinya

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |09:29 WIB
Atmosfer Pelindung Planet Bumi, Alquran dan Sains Beberkan Buktinya
Ilustrasi Alquran dan sains ungkap atmosfer di langit jadi pelindung planet bumi. (Foto: Unsplash)
A
A
A

ALQURAN dan sains mengungkap atmosfer di langit menjadi pelindung planet bumi beserta isinya. Langit sendiri juga berfungsi sebagai pelindung dari segala macam di bawahnya.

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan lebih dulu dalam kitab suci Alquran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat An-Abiya Ayat 32:

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ

"Dan Kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda (kekuasaan Allah) yang ada padanya." (QS An-Abiya: 32) 

Halaman:
1 2 3
