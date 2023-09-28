Atmosfer Pelindung Planet Bumi, Alquran dan Sains Beberkan Buktinya

Ilustrasi Alquran dan sains ungkap atmosfer di langit jadi pelindung planet bumi. (Foto: Unsplash)

ALQURAN dan sains mengungkap atmosfer di langit menjadi pelindung planet bumi beserta isinya. Langit sendiri juga berfungsi sebagai pelindung dari segala macam di bawahnya.

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan lebih dulu dalam kitab suci Alquran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat An-Abiya Ayat 32:

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ

"Dan Kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda (kekuasaan Allah) yang ada padanya." (QS An-Abiya: 32)