Berapa Persen Harta Warisan untuk Istri?

BERAPA persen harta warisan untuk istri? Hal ini ternyata banyak ditanyakan kaum Muslimin. Memang sangat penting diketahui jawabannya agar tidak salah menerapkan hokum waris.

Diketahui bahwa setiap manusia pasti akan meninggal dunia. Ketika manusia meninggal yang dibawa hanyalah amal ibadah. Sementara harta kekayaan yang ada di dunia akan diwariskan kepada keluarga atau ahli waris yang lain.

Dalam Islam terdapat hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan dari orang yang sudah meninggal (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris).

Menurut Islam, istri meruppakan salah satu ahli waris yang berhak mendapat harta warisan. Namun, harta warisan yang diberikan kepada istri tergantung banyaknya keluarga yang ditinggalkan suami.