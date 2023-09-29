Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Berapa Persen Harta Warisan untuk Istri?

Alifah Mulyani , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |10:29 WIB
Berapa Persen Harta Warisan untuk Istri?
Ilustrasi persentase harta warisan untuk istri. (Foto: Unsplash)
BERAPA persen harta warisan untuk istri? Hal ini ternyata banyak ditanyakan kaum Muslimin. Memang sangat penting diketahui jawabannya agar tidak salah menerapkan hokum waris.

Diketahui bahwa setiap manusia pasti akan meninggal dunia. Ketika manusia meninggal yang dibawa hanyalah amal ibadah. Sementara harta kekayaan yang ada di dunia akan diwariskan kepada keluarga atau ahli waris yang lain.

Info grafis amalan di hari Jumat. (Foto: Okezone)

Dalam Islam terdapat hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan dari orang yang sudah meninggal (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris).

Menurut Islam, istri meruppakan salah satu ahli waris yang berhak mendapat harta warisan. Namun, harta warisan yang diberikan kepada istri tergantung banyaknya keluarga yang ditinggalkan suami. 

Halaman:
1 2
