HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Geng Bocah Sholat Berjamaah di Depan Teater Bioskop Sebelum Nonton Film, Netizen Kompak Beri Pujian

Muhammad Maulana Riziq , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |18:29 WIB
Viral Geng Bocah Sholat Berjamaah di Depan Teater Bioskop Sebelum Nonton Film, Netizen Kompak Beri Pujian
Viral geng bocah laki-laki sholat berjamaah di depan teater bioskop sebelum nonton film. (Foto: Instagram @folkshitt)
A
A
A

VIRAL sebuah video yang memperlihatkan empat bocah laki-laki melaksanakan sholat berjamaah di bioskop. Mereka menunaikan ibadah fardhu tersebut sebelum menonton film layar lebar. 

Dilaporkan, video viral tersebut direkam di salah satu bioskop di Samarinda. Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @folkshitt, terlihat geng bocah itu mengerjakan sholat berjamaah di depan pintu teater bioskop.

Viral geng bocah laki-laki sholat berjamaah di depan teater bioskop sebelum nonton film. (Foto: Instagram @folkshitt)

Salah satu bocah menjadi imam. Dia tampak mengenakan gamis berwarna putih. Mereka juga terlihat sangat khusyuk saat melaksanakan sholat, meskipun di tempat umum.

Dalam video viral berdurasi singkat ini juga menunjukkan bahwa dimana pun berada, apa pun keadaannya, sholat yang paling utama.

"Masya Allah dek," tulis keterangan video viral tersebut. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
